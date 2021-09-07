Усик может вырубить вот так! Мощное промо к бою с Джошуа

Транслятор боя Усик – Джошуа Sky Sports выпустил проморолик к предстоящему противостоянию супертяжей. Напомним, несмотря на преимущество в габаритах, Джошуа опасается Усика.
Трансляторы поединка в ролике сделали акцент на двух боях визави. Усика пугают нокаутом, которым Джошуа одолел болгарина Кубрата Пулева.
Тогда как самому Энтони трансляторы напомнили, как Усик, пусть у него и нет репутации ударника, вырубил другого британца – Тони Беллью. Правда, это было еще в крузервейте.
Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.
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