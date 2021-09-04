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Какой же он мелкий! Усик затерялся на фоне спарринг-партнеров

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 сентября, 11:42
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Украинский боксер Александр Усик показал спарринг партнеров, которые помогают готовиться ему к поединку против Энтони Джошуа, который состоится уже 25 сентября
Александр Усик со своими спарринг-партнерами
Александр Усик со своими спарринг-партнерами / Фото: Instagram

Усик сфотографировался в компании других боксеров в своем тренировочном лагере. И оказался среди них самым мелким! Рост Усика составляет 191 см.

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В подготовке к поединку против Джошуа ему помогали Александр Захожий (207 см), Виктор Выхрист (196), Дмитрий Безус (200 см), Евгениос Лазаридис (198 см) и еще несколько других бойцов.

На фоне спарринг-партнеров Александр выглядит как ребенок:

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С Александром Захожим:

С Дмитрием Безусом:

С Евгениосом Лазаридисом:

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Добавим, что рост Джошуа составляет 198 см. Скорее всего, Джошуа будет иметь преимущество над Усиком еще и в весе.

В предыдущем поединке против Кубрата Пулева британец весил 108,8 кг. Усик выходил на бой с Дереком Чисорой с весом в 98,4 кг. Разница – более 10 кг!

Кстати, накануне случился пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Что будет с боем? Несколько сот человек пришлось эвакуировать со стадиона Тоттенхэма, где произошло возгорание на кухне.

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