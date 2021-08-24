Ти така неймовірна, матір рідна моя: Усик написал стих ко Дню независимости Украины

Александр Усик написал стих ко Дню независимости Украины / Фото: AFP
Знаменитый боксер не впервые демонстрирует свои поэтические таланты. В этот раз свое новое произведение уроженец Симферополя посвятил родной Украине.
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"Родненькая, хочу поздравить тебя с днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки", – анонсировал свой стих Александр.
- Ти в мене єдина
- Ти в мене одна
- Ти така неймовірна, матір рідна моя
- Моя сильна, відкрита, моя ненька сестра
- Ти для нас всіх любима
- Україно моя
- Твоя мова співуча та відкрита душа
- Ті всіх нас зігріваєш
- Але мерзнеш сама
- Хочу я побажати щоб ти вічно жила
- І я буду молитись, щоб в теплі ти була
"С днем рождения, дорогая", – добавил в конце боксер
Ранее мы писали, что во время парада ко Дню независимости Украины Сергей Бубка и Андрей Шевченко получили награды из рук президента страны Владимира Зеленского.