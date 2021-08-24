Ти така неймовірна, матір рідна моя: Усик написал стих ко Дню независимости Украины

Украинский боксер Александр Усик написал стих на украинском языке ко Дню независимости Украины. В своем новом произведении он называет Украину родной матерью и желает жить вечно

Александр Усик написал стих ко Дню независимости Украины / Фото: AFP

Знаменитый боксер не впервые демонстрирует свои поэтические таланты. В этот раз свое новое произведение уроженец Симферополя посвятил родной Украине.

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"Родненькая, хочу поздравить тебя с днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки", – анонсировал свой стих Александр.

Ти в мене єдина

Ти в мене одна

Ти така неймовірна, матір рідна моя

Моя сильна, відкрита, моя ненька сестра

Ти для нас всіх любима

Україно моя

Твоя мова співуча та відкрита душа

Ті всіх нас зігріваєш

Але мерзнеш сама

Хочу я побажати щоб ти вічно жила

І я буду молитись, щоб в теплі ти була

"С днем рождения, дорогая", – добавил в конце боксер

Ранее мы писали, что во время парада ко Дню независимости Украины Сергей Бубка и Андрей Шевченко получили награды из рук президента страны Владимира Зеленского.