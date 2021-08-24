Ти така неймовірна, матір рідна моя: Усик написав вірш до Дня незалежності України

Український боксер Олександр Усик написав вірш українською мовою до Дня незалежності України. У своєму новому творі він називає Україну рідною матір'ю і бажає жити вічно

Олександр Усик написав вірш до Дня незалежності України / Фото: AFP

Знаменитий боксер не вперше демонструє свої поетичні таланти. Цього разу свій новий твір уродженець Сімферополя присвятив рідній Україні.

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"Рідненька, хочу привітати тебе з днем народження. Вчора написав для тебе невеликі рядки", – анонсував свій вірш Олександр.

Ти в мене єдина

Ти в мене одна

Ти така неймовірна, матір рідна моя

Моя сильна, відкрита, моя ненька сестра

Ти для нас всіх любима

Україно моя

Твоя мова співуча та відкрита душа

Ті всіх нас зігріваєш

Але мерзнеш сама

Хочу я побажати щоб ти вічно жила

І я буду молитись, щоб в теплі ти була

"З днем народження, дорога", – додав наприкінці боксер

Раніше ми писали, що під час параду до Дня Незалежності України Сергій Бубка та Андрій Шевченко отримали нагороди з рук президента країни Володимира Зеленського.