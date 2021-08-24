Ти така неймовірна, матір рідна моя: Усик написав вірш до Дня незалежності України

Олександр Усик написав вірш до Дня незалежності України / Фото: AFP
Знаменитий боксер не вперше демонструє свої поетичні таланти. Цього разу свій новий твір уродженець Сімферополя присвятив рідній Україні.
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"Рідненька, хочу привітати тебе з днем народження. Вчора написав для тебе невеликі рядки", – анонсував свій вірш Олександр.
- Ти в мене єдина
- Ти в мене одна
- Ти така неймовірна, матір рідна моя
- Моя сильна, відкрита, моя ненька сестра
- Ти для нас всіх любима
- Україно моя
- Твоя мова співуча та відкрита душа
- Ті всіх нас зігріваєш
- Але мерзнеш сама
- Хочу я побажати щоб ти вічно жила
- І я буду молитись, щоб в теплі ти була
"З днем народження, дорога", – додав наприкінці боксер
Раніше ми писали, що під час параду до Дня Незалежності України Сергій Бубка та Андрій Шевченко отримали нагороди з рук президента країни Володимира Зеленського.