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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ти така неймовірна, матір рідна моя: Усик написав вірш до Дня незалежності України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 серпня, 15:01
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Український боксер Олександр Усик написав вірш українською мовою до Дня незалежності України. У своєму новому творі він називає Україну рідною матір'ю і бажає жити вічно
Олександр Усик написав вірш до Дня незалежності України
Олександр Усик написав вірш до Дня незалежності України / Фото: AFP

Знаменитий боксер не вперше демонструє свої поетичні таланти. Цього разу свій новий твір уродженець Сімферополя присвятив рідній Україні.

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"Рідненька, хочу привітати тебе з днем народження. Вчора написав для тебе невеликі рядки", – анонсував свій вірш Олександр.

  • Ти в мене єдина
  • Ти в мене одна
  • Ти така неймовірна, матір рідна моя
  • Моя сильна, відкрита, моя ненька сестра
  • Ти для нас всіх любима
  • Україно моя
  • Твоя мова співуча та відкрита душа
  • Ті всіх нас зігріваєш
  • Але мерзнеш сама
  • Хочу я побажати щоб ти вічно жила
  • І я буду молитись, щоб в теплі ти була

"З днем народження, дорога", – додав наприкінці боксер

Раніше ми писали, що під час параду до Дня Незалежності України Сергій Бубка та Андрій Шевченко отримали нагороди з рук президента країни Володимира Зеленського.

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