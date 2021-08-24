Меня, самую титулованную! Клочкову не пригасили на празднование Дня независимости Украины

Легендарная украинская спортсменка Яна Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины

Яну Клочкову не пригласили на празднование Дня независимости Украины / Фото: REUTERS

Сегодня в Киеве прошел военный парад ко Дню независимости Украины, где присутствовали многие выдающиеся личности, а Бубка и Шевченко получили ордена из рук Зеленского.

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Однако четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию не получила приглашение на торжество.

"Считаю очень важным в день 30-летия независимости Украины присутствовать на таких официальных мероприятиях олимпийским чемпионам, спортсменам, которые представляют нашу страну на международной арене, благодаря которым поднимается флаг, играет гимн Украины. Меня, самую титулованную спортсменку, не пригласили", – жалуется Клочкова.

При этом, знаменитая пловчиха не знает, по какой причине она могла попасть в "черный список". Она утверждает, что ее не приглашали и в прошлом году.

"Не знаю, почему меня не пригласили. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно", – не находит ответа Яна.

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Клочкова привела в пример недавнюю историю с Оксаной Баюл, которая отказалась от украинского гражданства после того, как ее не пригасили на День независимости.

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"Все слышали заявление Оксаны Баюл, что она отказалась от украинского гражданства. Это не одна Баюл, многие уехали. На прошедших Играх в Токио выиграли медали за другие страны. Почему так происходит? Наверное, потому что спортсменов забывают у нас в стране. Они становятся ненужными, не находят поддержки. И они уезжают за рубеж. Мне тоже поступают такие предложения", – добавила пловчиха.

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Впрочем, сама Клочкова отметила, что не хочет менять гражданство.

"Я не хотела бы такие радикальные меры принимать, но… Закрадывается мысль, что президент пригласил только "своих", – считает спортсменка.