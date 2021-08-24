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Бубка и Шевченко получили ордена из рук Зеленского: у кого круче

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 августа, 11:16
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Во время парада ко Дню независимости Украины легендарные украинские спортсмены получили награды из рук президента страны Владимира Зеленского
Сергей Бубка и Андрей Шевченко получили ордены из рук Владимира Зеленского
Сергей Бубка и Андрей Шевченко получили ордены из рук Владимира Зеленского

Во время торжеств к 30-й годовщине независимости президент Украины прямо на центральной площади страны раздавал государственные награды.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка был награжден Орденом Свободы.

"Самая высокая награда для того, кто прыгал выше всех", – сказал Зеленский Бубке во время вручения.

А бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко удостоился Ордена князя Ярослава Мудрого V ступени.

Шевченко поблагодарил президента страны за поддержку и заявил, что они еще встретятся. В ответ Зеленский произнес слоган "Героям слава".

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Какие награды вручили Бубке и Шевченко

Орден Свободы – наивысшая государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Учреждена в 2008 году.

Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда Украины для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Был высшим орденом Украины до учреждения ордена Свободы.

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