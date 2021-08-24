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Бубка і Шевченко отримали ордени з рук Зеленського: у кого крутіше

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 серпня, 11:16
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Під час параду до Дня Незалежності України легендарні українські спортсмени отримали нагороди з рук президента країни Володимира Зеленського
Сергій Бубка і Андрій Шевченко отримали ордени з рук Володимира Зеленського
Сергій Бубка і Андрій Шевченко отримали ордени з рук Володимира Зеленського

Під час урочистостей до 30-ї річниці незалежності президент України прямо на центральній площі країни роздавав державні нагороди.

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Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка був нагороджений Орденом Свободи.

"Найвища нагорода для того, хто стрибав вище всіх", – сказав Зеленський Бубці під час вручення.

А колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко удостоївся Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Шевченко подякував президенту країни за підтримку і заявив, що вони ще зустрінуться. У відповідь Зеленський вимовив слоган "Героям слава".

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Які нагороди вручили Бубці та Шевченко

Орден Свободи – найвища державна нагорода України для відзначення видатних та особливих заслуг громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина. Заснована в 2008 році.

Орден князя Ярослава Мудрого – державна нагорода України для відзначення громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність. Був вищим орденом України до заснування ордена Свободи.

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