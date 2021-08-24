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Мене, найтитулованішу! Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 серпня, 14:37
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Легендарна українська спортсменка Яна Клочкова поскаржилася, що її не запросили на святкування 30-ї річниці Дня незалежності України
Яну Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності України
Яну Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності України / Фото: REUTERS

Сьогодні в Києві пройшов військовий парад до Дня незалежності України, де були присутні багато видатних особистостей, а Бубка і Шевченко отримали ордени з рук Зеленського.

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Однак чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання не отримала запрошення на торжество.

"Вважаю дуже важливим в день 30-річчя незалежності України бути присутнім на таких офіційних заходах олімпійським чемпіонам, спортсменам, які представляють нашу країну на міжнародній арені, завдяки яким піднімається прапор, грає гімн України. Мене, найтитулованішу спортсменку, не запросили", – скаржиться Клочкова.

При цьому знаменита плавчиня не знає, з якої причини вона могла потрапити в "чорний список". Вона стверджує, що її не запрошували і минулого року.

"Не знаю, чому мене не запросили. Самій цікаво. Можливо, якісь особисті образи. Дуже дивно", – не знаходить відповіді Яна.

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Клочкова навела як приклад недавню історію з Оксаною Баюл, яка відмовилася від українського громадянства після того, як її не запросили на День незалежності.

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"Всі чули заяву Оксани Баюл, що вона відмовилася від українського громадянства. Це не одна Баюл, багато хто виїхав. На Іграх, що були у Токіо, виграли медалі за інші країни.

Чому так відбувається? Напевно, тому що спортсменів забувають у нас в країні. Вони стають непотрібними, не знаходять підтримки. І вони їдуть за кордон. Мені теж надходять такі пропозиції", – додала плавчиня.

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Втім, сама Клочкова зазначила, що не хоче міняти громадянство.

"Я не хотіла б такі радикальні заходи вживати, але... Закрадається думка, що президент запросив тільки "своїх", – вважає спортсменка.

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