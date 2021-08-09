Дожились! Украина выиграла для других стран больше золота, чем для себя

Украинцы на Олимпийских играх в Токио завоевали 29 наград! Беда только в том, что 10 из них украинские спортсмены принесли другим странам. Кого прославляли наши бывшие земляки

Украинцы принесли другим странам девять медалей / Фото: Reuters

В Токио за другие страны выступали 17 "украинцев" – кто сменил родину по политическим причинам, кто – в поисках лучшей жизни.

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Им удалось завоевать на Олимпиаде-2020 10 медалей, две из которых – золотые! Если бы они представляли одну страну, то обошли бы Украину в медальном зачете, ведь у нас было всего одно золото.

Зато вместе с этими наградами Украина могла бы взлететь сразу на 22- место в медальном зачете! А так мы завершили Игры на 44-м месте – худший результат в истории.

Украинцы, принесшие медали другим странам:

Артем Долгопят (Израиль)

Золото, спортивная гимнастика, вольные упражнения

Родился в Днепропетровске в 1997 году, где и начал заниматься спортивной гимнастикой. 12-летнему Артему предлагали переехать в Киев тренироваться в сборной Украины, но из-за нехватки финансов семья решилась на репатриацию в Израиль.

Ирина Зарецкая (Азербайджан)

Серебро, карате, +61 кг

Девушка родилась в Одессе и выступала за Украину до 2015 года, став двукратной чемпионкой Европы среди молодежи и чемпионкой мира среди юниоров, а затем завоевала бронзу мира и Европы на взрослом уровне. Позже украинка приняла финансовое предложение из Азербайджана и сменила гражданство.

Анастасия Близнюк (РОК)

Серебро, художественная гимнастика, команда

Родилась в Запорожье, где в то время играл ее отец вратарь Илья Близнюк. Позже семья переехала в Россию, когда Илья стал игроком Ростельмаша, а впоследствии выступал и за другие российские клубы. Отец гимнастки выступал за сборную Украины, но Анастасия сделала выбор в пользу России.

Александр Бондарь (РОК)

Бронза, прыжки в воду, 10 м

Бондарь родился и вырос в Луганске. Выступал под украинским флагом до 2014 года, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Но спустя год "всплыл" в России, забрав с собой из Луганска родителей. "Это предательство! Тем более перейти в Россию... Как он будет смотреть ребятам в глаза?", – возмущалась его тренер Тамара Токмачева.

Мария Стадник (Азербайджан)

Бронза, вольная борьба, 50 кг

Уроженка Львова из-за допинга лишилась места в сборной Украины перед Олимпиадой-2008. Она быстро получила предложение от Азербайджана и уже в Пекине принесла своей новой родине бронзу, а сейчас является четырехкратной олимпийской призеркой.

Ирина Киндзерская (Азербайджан)

Бронза, дзюдо, +78 кг

Родилась в Каменец-Подольском. На Играх в Лондоне-2012 заняла пятое место, что являлось лучшим результатом наших дзюдоисток до бронзы Дарьи Белодед. В 2017 году вышла замуж за азербайджанца, сменила гражданство и стала выступать за Азербайджан.

Глеб Бакши (РОК)

Бронза, бокс, 75 кг

Является уроженцем Симферополя. С 2010 по 2014 он был членом различных сборных Украины, а затем отказался от украинского паспорта и переметнулся под российский флаг.

Сергей Тарновский (Молдова)

Бронза, каноэ-одиночка, 1000 м

Родился во Львове и в юношеском возрасте представлял Украину. Но еще в 2013 году принял предложение Молдовы. На Олимпиаде-2016 в Рио завоевал бронзу, провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 4 года.

Дмитрий Овчаров (Германия)

Бронза, настольный теннис, команда

Дмитрий родился в Киеве в 1988 году в семье чемпиона СССР по настольному теннису Михаила Овчарова. В 1992 году семья переехала в Германию, чтобы находиться подальше от радиоактивной зоны в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Настольным теннисом он начал заниматься уже в Германии.

Александр Горбачук (Япония, тренер)

Золото, фехтование, команда

Харьковский тренер в 2019 году едва не лишился должности в сборной Японии, когда дал пощечину своему подопечному, но отделался лишь полугодичной дисквалификацией. А на Олимпиаде в Токио Горбачук привел Японию к сенсационному золоту, победив в финале РОК.

А еще в Токио выступали канадки Пенни Олексяк и Кристен Кит, имеющие украинские корни. На двоих они завоевали четыре награды в плавании и академической гребле. Кристен даже призналась, что гордится украинскими корнями и занималась народными танцами.