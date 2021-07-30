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Украинский тренер разгромил россиян и принес Японии "золото" Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька
30 июля, 16:09
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Под руководством харьковчанина Александра Горбачука японские шпажисты сенсационно выиграли олимпийский турнир, одолев в финальном поединке соперников из РФ
Александр Горбачук и его сборная Японии
Александр Горбачук и его сборная Японии / Фото: Reuters

Мужская сборная Японии по фехтованию на шпагах выиграла командный турнир, несмотря на то, что имела самый низкий рейтинг по сравнению с остальными соперниками и получила право на участие лишь благодаря статусу хозяев Олимпиады. К этому грандиозному успеху ее привел украинский специалист – харьковчанин Александр Горбачук!

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Сначала японские подопечные Александра Горбачука сотворили чудо в 1/4 финала, вырвав победу у лидера мирового рейтинга сборной Франции – 45:44. При этом лидер японской сборной Коки Кано сумел вытащить последний бой 9:6, на который вышел, когда японцы уступали 36:38.

В полуфинале японцы выиграли у сборной Южной Кореи – 45:38, а затем в финале одолели россиян (из-за допинг-грехов выступающих под аббревиатурой РОК) – 45:36.

Интересно, что в 2019 году во взаимоотношениях тренера Горбачука со сборной Японии случился кризис – Александр на этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе дал пощечину одному из своих учеников, за что получил шесть месяцев дисквалификации.

Тем не менее продолжил работу с японцами – и сделал их олимпийскими чемпионами.

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Отметим, что как спортсмен Александр Горбачук был чемпионом Украины и Европы.

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