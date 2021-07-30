Спортсменка из Верховной Рады не смогла запрыгнуть в финал Олимпиады

Ольга Саладуха, которая является действующим депутатом украинского парламента, неудачно выступила в квалификации в тройном прыжке. Игры в Токио для нее закончились

Ольга Саладуха - вне финала Олимпиады / Фото: Reuters

Норматив для попадания в финал в тройном прыжке составлял 14,40 м, но 38-летняя Ольга Саладуха не допрыгнула до него почти полметра, показав в своей лучшей попытке результат 13,91.

Отметим, что еще одна украинка, Ольга Голодная, не смогла пройти в финал Олимпийских игр в толкании ядра, отправив снаряд лишь на 17,15 м.

Напомним, что тройной прыжок – исторически медальный для нас вид. На Олимпиаде-2012 в Лондоне Саладуха стала в нем бронзовой. А мировой рекорд – 15,50 м – тут уже 26 лет принадлежит другой украинке Инессе Кравец.

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Но в Токио-2020 награды в тройном прыжке у женщин у нас не будет.

Добавим, что еще один представитель депутатского корпуса Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, поспорит за медали Игр в Токио 3-4 августа. Аналитики прочат Беленюку "золото".

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Все украинские медалисты Игр

Дарья Белодед (дзюдо) – бронза;

Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза;

Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза;

Михаил Романчук (плавание) – бронза.

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