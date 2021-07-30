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Олимпиада 2020 в Токио

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"Бронза" уже достала? Вот кто принесет Украине "золото" Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька
30 июля, 12:01
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Пока у сборной Украины в Токио – одни лишь бронзовые награды, однако, согласно котировкам аналитиков, будут и золотые – их должны выиграть Хижняк, Магучих и Беленюк
Хижняк, Магучих и Беленюк
Хижняк, Магучих и Беленюк / Фото: Reuters, AFP

Первая неделя Олимпиады в Токио принесла Украине четыре бронзовые награды – в нашу копилку их положили дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич – Олег Омельчук, а также, в заплыве на 800 метров вольным стилем, пловец Михаил Романчук.

Однако, по мнению аналитиков букмекерских контор, будут у сборной Украины на Играх, которые продлятся до 8 августа, и три медали высшей пробы. Согласно котировкам, на высшую ступень олимпийского пьедестала в Токио должны подняться прыгунья в высоту Ярослава Магучих, борец греко-римского стиля, депутат ВР Жан Беленюк и боксер Александр Хижняк.

Причем, как считают букмекеры, последний должен победить без вариантов – коэффициент на "золото" Хижняка составляет 1.33.

Кроме того, Украине прочат еще три "серебра" и три "бронзы".

ИМ ПРОЧАТ "ЗОЛОТО"

Александр Хижняк. Фото – AIBA
Александр Хижняк. Фото – AIBA

  • АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
  • Бокс. До 75 кг
  • Когда выступает: 29 июля – 7 августа

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: European athletics

  • ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ
  • Прыжки в высоту
  • Когда выступает: 5 – 7 августа

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Getty Images

  • ЖАН БЕЛЕНЮК
  • Греко-римская борьба. 87 кг
  • Когда выступает: 3 – 4 августа

ИМ ПРОЧАТ "СЕРЕБРО"

Украинский пловец Михаил Романчук
Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

  • МИХАИЛ РОМАНЧУК
  • Плавание. 1500 м вольным стилем
  • Когда выступает: 30 июля – 1 августа

Ирина Деха
Ирина Деха

В тренде
  • ИРИНА ДЕХА
  • Тяжелая атлетика. До 76 кг
  • Когда выступает: 1 августа

Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

  • АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА
  • Карате. 55 кг
  • Когда выступает: 5 августа

ИМ ПРОЧАТ "БРОНЗУ"

Михаил Кохан
Михаил Кохан / Фото: Reuters

  • МИХАИЛ КОХАН
  • Метание молота
  • Когда выступает: 2 – 4 августа

Людмила Лузан
Людмила Лузан / Фото: Федерация каноэ Украины

  • ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
  • Каноэ-одиночки. 200 м
  • Когда выступает: 4 – 5 августа

Станислав Горуна
Станислав Горуна / Фото: Getty Images

  • СТАНИСЛАВ ГОРУНА
  • Карате. До 75 кг
  • Когда выступает: 6 августа

Читайте также: "Полностью провалена Олимпиада!" Знаменосец Украины оценил выступление в Токио

Напомним, до сих пор худшей для Украины из летних была Олимпиада-2016 в Рио, когда наши спортсмены добыли 11 медалей – две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Япония ЯпонияJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
9
32
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
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