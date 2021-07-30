"Бронза" уже достала? Вот кто принесет Украине "золото" Олимпиады

Первая неделя Олимпиады в Токио принесла Украине четыре бронзовые награды – в нашу копилку их положили дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич – Олег Омельчук, а также, в заплыве на 800 метров вольным стилем, пловец Михаил Романчук.
Однако, по мнению аналитиков букмекерских контор, будут у сборной Украины на Играх, которые продлятся до 8 августа, и три медали высшей пробы. Согласно котировкам, на высшую ступень олимпийского пьедестала в Токио должны подняться прыгунья в высоту Ярослава Магучих, борец греко-римского стиля, депутат ВР Жан Беленюк и боксер Александр Хижняк.
Причем, как считают букмекеры, последний должен победить без вариантов – коэффициент на "золото" Хижняка составляет 1.33.
Кроме того, Украине прочат еще три "серебра" и три "бронзы".
ИМ ПРОЧАТ "ЗОЛОТО"
- АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
- Бокс. До 75 кг
- Когда выступает: 29 июля – 7 августа
- ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ
- Прыжки в высоту
- Когда выступает: 5 – 7 августа
- ЖАН БЕЛЕНЮК
- Греко-римская борьба. 87 кг
- Когда выступает: 3 – 4 августа
ИМ ПРОЧАТ "СЕРЕБРО"
- МИХАИЛ РОМАНЧУК
- Плавание. 1500 м вольным стилем
- Когда выступает: 30 июля – 1 августа
- ИРИНА ДЕХА
- Тяжелая атлетика. До 76 кг
- Когда выступает: 1 августа
- АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА
- Карате. 55 кг
- Когда выступает: 5 августа
ИМ ПРОЧАТ "БРОНЗУ"
- МИХАИЛ КОХАН
- Метание молота
- Когда выступает: 2 – 4 августа
- ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
- Каноэ-одиночки. 200 м
- Когда выступает: 4 – 5 августа
- СТАНИСЛАВ ГОРУНА
- Карате. До 75 кг
- Когда выступает: 6 августа
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Напомним, до сих пор худшей для Украины из летних была Олимпиада-2016 в Рио, когда наши спортсмены добыли 11 медалей – две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.