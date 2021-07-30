"Бронза" вже дістала? Ось хто принесе Україні "золото" Олімпіади

Перший тиждень Олімпіади в Токіо приніс Україні чотири бронзові нагороди – до нашої скарбнички їх поклали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич – Олег Омельчук, а також, в запливі на 800 метрів вільним стилем, плавець Михайло Романчук.
Однак, на думку аналітиків букмекерських контор, будуть у збірної України на Іграх, які триватимуть до 8 серпня, і три медалі найвищої проби. Відповідно до котирувань, на найвищий щабель олімпійського п'єдесталу в Токіо мають піднятися стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, борець греко-римського стилю депутат ВР Жан Беленюк і боксер Олександр Хижняк.
Причому, як вважають букмекери, останній має перемогти без варіантів – коефіцієнт на "золото" Хижняка становить 1.33.
Крім того, Україні пророкують ще три "срібла" і три "бронзи".
ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "ЗОЛОТО"
- ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
- Бокс. До 75 кг
- Коли виступає: 29 липня – 7 серпня
- ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ
- Стрибки у висоту
- Коли виступає: 5 – 7 серпня
- ЖАН БЕЛЕНЮК
- Греко-римська боротьба. 87 кг
- Коли виступає: 3 – 4 серпня
ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "СРІБЛО"
- МИХАЙЛО РОМАНЧУК
- Плавання. 1500 вільним стилем
- Коли виступає: 30 липня – 1 серпня
- ІРИНА ДЕХА
- Важка атлетика. До 76 кг
- Коли виступає: 1 серпня
- АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА
- Карате. 55 кг
- Коли виступає: 5 серпня
ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "БРОНЗУ"
- МИХАЙЛО КОХАН
- Метання молота
- Коли виступає: 2 – 4 серпня
- ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
- Каное-одиночки. 200 м
- Коли виступає: 4 – 5 серпня
- СТАНІСЛАВ Горуна
- Карате. До 75 кг
- Коли виступає: 6 серпня
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Нагадаємо, досі найгіршою для України з літніх була Олімпіада-2016 в Ріо, коли наші спортсмени вибороли 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.