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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Бронза" вже дістала? Ось хто принесе Україні "золото" Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 12:01
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Поки у збірної України в Токіо – одні лише бронзові нагороди, проте, згідно з котируваннями аналітиків, будуть і золоті – їх мають виграти Хижняк, Магучіх і Беленюк
Хижняк, Магучіх і Беленюк
Хижняк, Магучіх і Беленюк / Фото: Reuters, AFP

Перший тиждень Олімпіади в Токіо приніс Україні чотири бронзові нагороди – до нашої скарбнички їх поклали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич – Олег Омельчук, а також, в запливі на 800 метрів вільним стилем, плавець Михайло Романчук.

Однак, на думку аналітиків букмекерських контор, будуть у збірної України на Іграх, які триватимуть до 8 серпня, і три медалі найвищої проби. Відповідно до котирувань, на найвищий щабель олімпійського п'єдесталу в Токіо мають піднятися стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, борець греко-римського стилю депутат ВР Жан Беленюк і боксер Олександр Хижняк.

Причому, як вважають букмекери, останній має перемогти без варіантів – коефіцієнт на "золото" Хижняка становить 1.33.

Крім того, Україні пророкують ще три "срібла" і три "бронзи".

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "ЗОЛОТО"

Олександр Хижняк. Фото – AIBA
Олександр Хижняк. Фото – AIBA

  • ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
  • Бокс. До 75 кг
  • Коли виступає: 29 липня – 7 серпня

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: European athletics

  • ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ
  • Стрибки у висоту
  • Коли виступає: 5 – 7 серпня

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Getty Images

  • ЖАН БЕЛЕНЮК
  • Греко-римська боротьба. 87 кг
  • Коли виступає: 3 – 4 серпня

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "СРІБЛО"

Український плавець Михайло Романчук
Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

  • МИХАЙЛО РОМАНЧУК
  • Плавання. 1500 вільним стилем
  • Коли виступає: 30 липня – 1 серпня

Ірина Деха
Ірина Деха

В тренді
  • ІРИНА ДЕХА
  • Важка атлетика. До 76 кг
  • Коли виступає: 1 серпня

Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

  • АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА
  • Карате. 55 кг
  • Коли виступає: 5 серпня

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "БРОНЗУ"

Михайло Кохан
Михайло Кохан / Фото: Reuters

  • МИХАЙЛО КОХАН
  • Метання молота
  • Коли виступає: 2 – 4 серпня

Людмила Лузан, гребля
Людмила Лузан, гребля / Фото: Федерація каное України

  • ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
  • Каное-одиночки. 200 м
  • Коли виступає: 4 – 5 серпня

/ Фото: Getty Images

  • СТАНІСЛАВ Горуна
  • Карате. До 75 кг
  • Коли виступає: 6 серпня

Читайте також: "Повністю провалена Олімпіада!" Прапороносець України оцінив виступ у Токіо

Нагадаємо, досі найгіршою для України з літніх була Олімпіада-2016 в Ріо, коли наші спортсмени вибороли 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
9
32
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
4
12
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
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