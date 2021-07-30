"Бронза" вже дістала? Ось хто принесе Україні "золото" Олімпіади

Поки у збірної України в Токіо – одні лише бронзові нагороди, проте, згідно з котируваннями аналітиків, будуть і золоті – їх мають виграти Хижняк, Магучіх і Беленюк

Хижняк, Магучіх і Беленюк / Фото: Reuters, AFP

Перший тиждень Олімпіади в Токіо приніс Україні чотири бронзові нагороди – до нашої скарбнички їх поклали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич – Олег Омельчук, а також, в запливі на 800 метрів вільним стилем, плавець Михайло Романчук.

Однак, на думку аналітиків букмекерських контор, будуть у збірної України на Іграх, які триватимуть до 8 серпня, і три медалі найвищої проби. Відповідно до котирувань, на найвищий щабель олімпійського п'єдесталу в Токіо мають піднятися стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, борець греко-римського стилю депутат ВР Жан Беленюк і боксер Олександр Хижняк.

Причому, як вважають букмекери, останній має перемогти без варіантів – коефіцієнт на "золото" Хижняка становить 1.33.

Крім того, Україні пророкують ще три "срібла" і три "бронзи".

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "ЗОЛОТО"

Олександр Хижняк. Фото – AIBA

ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК

Бокс. До 75 кг

До 75 кг Коли виступає: 29 липня – 7 серпня

Ярослава Магучіх / Фото: European athletics

ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ

Стрибки у висоту

Коли виступає: 5 – 7 серпня

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

ЖАН БЕЛЕНЮК

Греко-римська боротьба. 87 кг

87 кг Коли виступає: 3 – 4 серпня

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "СРІБЛО"

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

МИХАЙЛО РОМАНЧУК

Плавання. 1500 вільним стилем

1500 вільним стилем Коли виступає: 30 липня – 1 серпня

Ірина Деха

В тренді Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо

ІРИНА ДЕХА

Важка атлетика. До 76 кг

До 76 кг Коли виступає: 1 серпня

Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА

Карате. 55 кг

55 кг Коли виступає: 5 серпня

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "БРОНЗУ"

Михайло Кохан / Фото: Reuters

МИХАЙЛО КОХАН

Метання молота

Коли виступає: 2 – 4 серпня

Людмила Лузан, гребля / Фото: Федерація каное України

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

Каное-одиночки. 200 м

200 м Коли виступає: 4 – 5 серпня

/ Фото: Getty Images

СТАНІСЛАВ Горуна

Карате. До 75 кг

До 75 кг Коли виступає: 6 серпня

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Нагадаємо, досі найгіршою для України з літніх була Олімпіада-2016 в Ріо, коли наші спортсмени вибороли 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.