Сподівалися на медаль, а вони програли на старті! Невдача українських шпажистів у Токіо

Збірна України з фехтування на шпагах невдало виступила на Олімпіаде2020. Ще одна наша медальна надія програла перший же поєдинок у Токіо

Українці стали шостими на Олімпіаді / Фото: Reuters

Українці стартували зі стадії чвертьфіналу, але вже перший поєдинок проти к0итайців став для наших шпажистів непереборною перешкодою – 35:45. До речі, в складі нашої команди виступав бронзовий призер Токіо Ігор Рейзлін.

На цьому медальні надії українців закінчилися, проте попереду ще були поєдинки за місця з п'ятого по восьме.

Першу сутичку проти Італії українці виграли – 45:39. А потім українці поступилися Франції – 45:39, І посіли підсумкове шосте місце на Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор у Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.