Надеялись на медаль, а они проиграли на старте! Неудача украинских шпажистов в Токио

Сборная Украины по фехтовании на шпагах неудачно выступила на Олимпиаде-2020. Еще одна наша медальная надежда проиграла первый же поединок в Токио

Украинцы стали шестыми на Олимпиаде / Фото: Reuters

Украинцы стартовали со стадии четвертьфинала, но уже первый поединок против Китайцев стал для наших шпажистов непреодолимой преградой – 35:45. Кстати, в составе нашей команды выступал бронзовый призер Токио Игорь Рейзлин.

На этом медальные надежды украинцев закончились, однако впереди еще были поединки за места с пятого по восьмое.

Первую схватку против Италии украинцы выиграли – 45:39. А затем украинцы уступили Франции – 45:39, и заняли итоговое шестое место на Олимпиаде в Токио.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.