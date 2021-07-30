Більше медалей не буде! Костевич не пробилася до фіналу Олімпіади-2020

Українка Олена Костевич не змогла вийти у фінал Олімпійських ігор у Токіо в стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів

Олена Костевич не пробилася в фінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Олімпійська чемпіона Афін-2004 в кваліфікації продемонструвала результат 579-15x і посіла 23-те місце, а в фінал виходили лише вісім кращих.

Костевич на Іграх в Токіо вже завоювала бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета, але більше нагород Олена принести нашій країні не зможе – це був її останній старт на Олімпіаді-2020.

Золоту медаль у цій дисципліні завоювала представниця РОК Віталіна Бацарашкіна, яка раніше відзначилася тим, що носила відьмаковський талісман.

Срібло дісталося Кім Мін-джон із Південної Кореї, а бронза у Сяо Цзяжуйсюань з Китаю.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор у Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.