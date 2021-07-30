Медальний шанс для України! Яків Хаммо битиметься за бронзу

Український дзюдоїст Яків Хаммо побореться за бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Українець пробився до медального поєдинку через втішну сутичку

Яків Хаммо буде боротися за бронзу / Фото: Reuters

Хаммо сьогодні раніше програв у чвертьфіналі японцеві Хісаесі Харасаві, але зберіг шанс на бронзову нагороду.

Для цього йому потрібно було спочатку перемогти представника Узбекистану Бекмурода Олтибоєва. І з цим завданням українець впорався!

Тепер від бронзи Токіо Якова відокремлює всього одна перемога. Суперник українця визначиться в півфінальних боях, а поєдинок за бронзу відбудеться о 12:40.

В тренді Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.