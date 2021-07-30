Медальний шанс для України! Яків Хаммо битиметься за бронзу

Хаммо сьогодні раніше програв у чвертьфіналі японцеві Хісаесі Харасаві, але зберіг шанс на бронзову нагороду.
Для цього йому потрібно було спочатку перемогти представника Узбекистану Бекмурода Олтибоєва. І з цим завданням українець впорався!
Тепер від бронзи Токіо Якова відокремлює всього одна перемога. Суперник українця визначиться в півфінальних боях, а поєдинок за бронзу відбудеться о 12:40.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.