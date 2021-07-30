Український дзюдоїст програв у чвертьфіналі Олімпіади-2020, але ще може завоювати медаль

Українець почав боротьбу на турнірі з 1/8 фіналу, де здолав представника Румунії Вледуца Сімьонеску, провівши "вазарі".
У чвертьфіналі Хаммо зустрівся з Харасавою і гідно боровся зі срібним призером Ріо-2016, але в додатковий час програв "іппоном".
Проте Хаммо ще зберігає шанси на бронзову медаль Токіо-2020 року, якщо успішно виступить у втішному раунді. Сьогодні пізніше він зустрінеться з представником Узбекистану Бекмуродом Олтибоєвим.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.