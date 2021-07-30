Український дзюдоїст програв у чвертьфіналі Олімпіади-2020, але ще може завоювати медаль

Український дзюдоїст Яків Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади-2020 господареві Ігор японцеві Хісайосі Харасаві, але ще зберігає надії на завоювання бронзової медалі

Яків Хаммо програв у Токіо японцю / Фото: Reuters

Українець почав боротьбу на турнірі з 1/8 фіналу, де здолав представника Румунії Вледуца Сімьонеску, провівши "вазарі".

У чвертьфіналі Хаммо зустрівся з Харасавою і гідно боровся зі срібним призером Ріо-2016, але в додатковий час програв "іппоном".

Проте Хаммо ще зберігає шанси на бронзову медаль Токіо-2020 року, якщо успішно виступить у втішному раунді. Сьогодні пізніше він зустрінеться з представником Узбекистану Бекмуродом Олтибоєвим.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.