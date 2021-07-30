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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Повністю провалена Олімпіада!" Прапороносець України оцінив виступ в Токіо

Олександр Трикіша, Юрій Гула
30 липня, 11:03
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Лідер збірної України з фехтування Богдан Нікішин критично оцінив виступ наших шпажистів в Токіо. Сьогодні українська збірна стала лише шостою, хоча він них чекали медаль
Богдан Нікішин незадоволений виступом у Токіо
Богдан Нікішин незадоволений виступом у Токіо / Фото: Reuters

Збірна України з фехтування на шпагах програла в чвертьфіналі, а потім виборола підсумкове шосте місце. Лідер збірної назвав це провалом.

"Ніяких емоцій. Програли, повністю провалена Олімпіада в моєму випадку, як в командних, так і в особистих змаганнях. Результат більш, ніж негативний. Поки ніяких емоцій, тільки жалість і смуток. Життя триває, потрібно йти далі", – сказав кореспонденту "Сьогодні" Нікішин відразу після поразки.

Додамо, що Нікішин 25 липня в індивідуальній шпазі програв в 1/16 фіналу. Для нього це була стартова сутичка на турнірі.

До речі, Нікішин був прапороносцем України на відкритті Олімпіади-2020. Раніше багато говорили про прокляття прапора: ніхто з прапороносців України не виграв медаль. Але вже в Токіо прокляття зламала Олена Костевич.

Прапороносці України на Олімпіаді-2020
Прапороносці України на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
9
32
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
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$34,5 млн
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$32 млн
6
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$30,5 млн
7
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$30,5 млн
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2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
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Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
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