"Повністю провалена Олімпіада!" Прапороносець України оцінив виступ в Токіо

Лідер збірної України з фехтування Богдан Нікішин критично оцінив виступ наших шпажистів в Токіо. Сьогодні українська збірна стала лише шостою, хоча він них чекали медаль

Богдан Нікішин незадоволений виступом у Токіо / Фото: Reuters

Збірна України з фехтування на шпагах програла в чвертьфіналі, а потім виборола підсумкове шосте місце. Лідер збірної назвав це провалом.

"Ніяких емоцій. Програли, повністю провалена Олімпіада в моєму випадку, як в командних, так і в особистих змаганнях. Результат більш, ніж негативний. Поки ніяких емоцій, тільки жалість і смуток. Життя триває, потрібно йти далі", – сказав кореспонденту "Сьогодні" Нікішин відразу після поразки.

Додамо, що Нікішин 25 липня в індивідуальній шпазі програв в 1/16 фіналу. Для нього це була стартова сутичка на турнірі.

До речі, Нікішин був прапороносцем України на відкритті Олімпіади-2020. Раніше багато говорили про прокляття прапора: ніхто з прапороносців України не виграв медаль. Але вже в Токіо прокляття зламала Олена Костевич.

Прапороносці України на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.