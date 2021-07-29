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Четвертая "бронза" Украины: как награждали Михаила Романчука

Олег Люлька Олег Люлька
29 июля, 07:40
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Пока Олимпиада в Токио проходит для Украины под знаком третьих мест – очередную медаль бронзового достоинства наша страна выловила в плавании
Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр
Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр / Фото: Reuters

Вслед за дзюдоисткой Дарьей Белодед, фехтовальщиком Игорем Рейзлиным и дуэтом стрелков Елена Костевич – Олег Омельчук на третью ступеньку пьедестала сегодня взошел пловец Михаил Романчук.

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Напомним, Романчук стал бронзовым на 800-метровке вольным стилем, отстав на полсекунды от чемпиона – американца Роберта Финке, и на две десятые секунды – от серебряного призера, итальянца Грегорио Пальтриньери.

КАК НАГРАЖДАЛИ РОМАНЧУКА

Романчук, от которого ждали "золото", допускает, что в финале выступил не так, как хотелось бы, потому что выплеснул себя в полуфинале, где установил олимпийский рекорд.

"В полуфинале мы немного "завелись" с немцем, и, как показал итоговый результат, это сыграло злую шутку с нами в финале, – признался Михаил. – Теперь буду настраиваться на свою "коронную" дистанцию ​​- 1500 метров"

Квалификация в ней у Михаила Романчука – уже в пятницу, в 14:40 по киевскому времени.

Украинский пловец Михаил Романчук
Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

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