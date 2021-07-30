Больше медалей не будет! Костевич не пробилась в финал Олимпиады-2020

Олимпийская чемпиона Афин-2004 в квалификации продемонстрировала результат 579-15x и заняла 23-е место, а в финал выходили лишь восемь лучших.
Костевич на Играх в Токио уже завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета, но больше наград Елена принести нашей стране не сможет – это был ее последний старт на Олимпиаде-2020.
Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница РОК Виталина Бацарашкина, которая ранее отметилась тем, что носила ведьмаковский талисман.
Серебро досталось Ким Мин-джон из Южной Кореи, а бронза у Сяо Цзяжуйсюань из Китая.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.