Точно магия: россиянка завоевала медаль с ведьмаковским талисманом на шее

Виталина Бацарашкина из команды РОК завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. На шее у нее рассмотрели странный медальон в виде головы волка

Виталина Бацарашкина соревновалась с медальоном / Фото: Reuters

Возможно, он стал причиной чудесного спасения в финале – сначала ей засчитали 0, но потом разрешили сделать выстрел повторно.

Кулон на шее Бацарашкиной оказался медальоном школы ведьмаков из знаменитой серии книг "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

Произведение стало всемирно популярным после выхода компьютерной игры, а недавно – и сериала.

Бацарашкина не впервые надевает медальон на соревнования. На Олимпиаде-2016 в Рио она так же выступала с талисманом "Ведьмака" и выиграла серебряную медаль. И не верь после этого в приметы.

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