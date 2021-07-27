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Точно магия: россиянка завоевала медаль с ведьмаковским талисманом на шее

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июля, 15:07
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Виталина Бацарашкина из команды РОК завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. На шее у нее рассмотрели странный медальон в виде головы волка
Виталина Бацарашкина соревновалась с медальоном
Виталина Бацарашкина соревновалась с медальоном / Фото: Reuters

Возможно, он стал причиной чудесного спасения в финале – сначала ей засчитали 0, но потом разрешили сделать выстрел повторно.

Кулон на шее Бацарашкиной оказался медальоном школы ведьмаков из знаменитой серии книг "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

В тренде

Произведение стало всемирно популярным после выхода компьютерной игры, а недавно – и сериала.

Бацарашкина не впервые надевает медальон на соревнования. На Олимпиаде-2016 в Рио она так же выступала с талисманом "Ведьмака" и выиграла серебряную медаль. И не верь после этого в приметы.

Ранее мы писали, что чемпионка Игр выругалась в прямом эфире, обращаясь к матери. Олимпийская чемпионка из Австралии Кейли Маккиоун не подбирала слов после своей победы в Токио. Девушка стала обладательницей золота в заплыве на 100 м на спине.

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