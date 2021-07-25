Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин / Фото: Reuters
Полторы сотни наших принимают участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Болеем и следим за выступлениями каждого из них! Результаты наших спортсменов:
|БРОНЗА
|Дарья Белодед
|дзюдо
|до 48 кг
|БРОНЗА
|Игорь Рейзлин
|фехтование
|шпага
|4-е место
|Павел Коростылев
|стрельба
|ПП 10 м
|4-е место
|Елена Костевич
|стрельба
|ПП 10 м
|7-е место
|Артем Лесюк
|дзюдо
|до 60 кг
|9-е место
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|до 66 кг
|9-е место
|Женская сборная, лук
|стрельба из лука
|команды
|11-е место
|Игорь Радивилов
|спорт гимнастика
|кольца
|14-е место
|Игорь Радивилов
|спорт гимнастика
|опорный прыжок
|17-е место
|Николай Буценко
|бокс
|до 57 кг
|17-е место
|Свитолина/Ястремская
|теннис
|пары
|17-е место
|Ярослав Харцыз
|бокс
|до 63 кг
|18-е место
|Олег Омельчук
|стрельба
|ПП 10 м
|19-е место
|Богдан Никишин
|фехтование
|шпага
|21-е место
|Елена Кривицкая
|фехтование
|шпага
|22-е место
|Роман Свичкарь
|фехтование
|шпага
|27-е место
|Илья Ковтун
|спорт гимнастика
|перекладина
|28-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|вольные упражнения
|28-е место
|Илья Ковтун
|спорт гимнастика
|брусья
|29-е место
|Сергей Кулиш
|стрельба
|ПВ 10 м
|30-е место
|Дарья Зевина
|плавание
|100 м на спине
|31-е место
|Илья Ковтун
|спорт гимнастика
|конь
|31-е место
|Петр Пахнюк
|спорт гимнастика
|перекладина
|33-е место
|Маргарита Песоцкая
|настольный теннис
|одиночка
|33-е место
|Даяна Ястремская
|теннис
|одиночка
|36-е место
|Петр Пахнюк
|спорт гимнастика
|опорный прыжок
|38-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|брусья
|40-е место
|Петр Пахнюк
|спорт гимнастика
|кольца
|40-е место
|Олег Царьков
|стрельба
|ПВ 10 м
|43-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|многоборье
|43-е место
|Петр Пахнюк
|спорт гимнастика
|вольные упражнения
|43-е место
|Диана Варинская
|спорт гимнастика
|вольные упражнения
|47-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|конь
|47-е место
|Илья Ковтун
|спорт гимнастика
|опорный прыжок
|49-е место
|Анна Гапонова
|настольный теннис
|одиночка
|49-е место
|Диана Варинская
|спорт гимнастика
|бревно
|51-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|кольца
|53-е место
|Петр Пахнюк
|спорт гимнастика
|конь
|56-е место
|Анатолий Будяк
|велоспорт
|шоссе, групповая
|56-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|опорный прыжок
|60-е место
|Илья Ковтун
|спорт гимнастика
|вольные упражнения
|60-е место
|Илья Ковтун
|спорт гимнастика
|кольца
|60-е место
|Евгений Юденков
|спорт гимнастика
|перекладина
|62-е место
|Диана Варинская
|спорт гимнастика
|многоборье
|72-е место
|Диана Варинская
|спорт гимнастика
|брусья
|79-е место
|Диана Варинская
|спорт гимнастика
|опорный прыжок
|не финишировала
|Валерия Кононенко
|велоспорт
|шоссе, групповая
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