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Олимпиада 2020 в Токио

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Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 июля, 17:34
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Болеем за каждого украинского спортсмена на Играх! Полная таблица результатов наших атлетов в Токио
Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин
Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Полторы сотни наших принимают участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Болеем и следим за выступлениями каждого из них! Результаты наших спортсменов:

БРОНЗАДарья Белодеддзюдодо 48 кг
БРОНЗАИгорь Рейзлинфехтованиешпага
4-е местоПавел КоростылевстрельбаПП 10 м
4-е местоЕлена КостевичстрельбаПП 10 м
7-е местоАртем Лесюкдзюдодо 60 кг
9-е местоГеоргий Зантараядзюдодо 66 кг
9-е местоЖенская сборная, лукстрельба из лукакоманды
11-е местоИгорь Радивиловспорт гимнастикакольца
14-е местоИгорь Радивиловспорт гимнастикаопорный прыжок
17-е местоНиколай Буценкобоксдо 57 кг
17-е местоСвитолина/Ястремскаятенниспары
17-е местоЯрослав Харцызбоксдо 63 кг
18-е местоОлег ОмельчукстрельбаПП 10 м
19-е местоБогдан Никишинфехтованиешпага
21-е местоЕлена Кривицкаяфехтованиешпага
22-е местоРоман Свичкарьфехтованиешпага
27-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикаперекладина
28-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикавольные упражнения
28-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикабрусья
29-е местоСергей КулишстрельбаПВ 10 м
30-е местоДарья Зевинаплавание100 м на спине
31-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикаконь
31-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикаперекладина
33-е местоМаргарита Песоцкаянастольный теннисодиночка
33-е местоДаяна Ястремскаятеннисодиночка
36-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикаопорный прыжок
38-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикабрусья
40-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикакольца
40-е местоОлег ЦарьковстрельбаПВ 10 м
43-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикамногоборье
43-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикавольные упражнения
43-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикавольные упражнения
47-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикаконь
47-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикаопорный прыжок
49-е местоАнна Гапонованастольный теннисодиночка
49-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикабревно
51-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикакольца
53-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикаконь
56-е местоАнатолий Будяквелоспортшоссе, групповая
56-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикаопорный прыжок
60-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикавольные упражнения
60-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикакольца
60-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикаперекладина
62-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикамногоборье
72-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикабрусья
79-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикаопорный прыжок
не финишировалаВалерия Кононенковелоспортшоссе, групповая

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
4
1
3
8
2
flag Япония ЯпонияJP
3
1
0
4
3
flag США СШАUS
2
2
4
8
4
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
5
flag XK
1
0
0
1
6
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
7
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
8
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
10
flag Тунис ТунисTN
1
1
0
2
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Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
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$75 млн
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