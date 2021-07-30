"Полностью провалена Олимпиада!" Знаменосец Украины оценил выступление в Токио

Лидер сборной Украины по фехтованию Богдан Никишин критически оценил выступление наших шпажистов в Токио. Сегодня украинская сборная стала лишь шестой, хотя он них ждали медаль

Богдан Никишин недоволен выступлением в Токио / Фото: Reuters

Сборная Украины по фехтованию на шпагах проиграла в четвертьфинале, а затем выборола итоговое шестое место. Лидер сборной назвал это провалом.

"Никаких эмоций. Проиграли, полностью провалена Олимпиада в моем случае, как в командных, так и в личных соревнованиях. Результат более, чем негативный. Пока никаких эмоций, только жалость и грусть. Жизнь продолжается, нужно идти дальше", – сказал корреспонденту: "Сегодня" Никишин сразу после поражения.

Добавим, что Никишин 25 июля в индивидуальной шпаге проиграл в 1/16 финала. Для него это была стартовая схватка на турнире.

Кстати, Никишин являлся знаменосцем Украины на открытии Олимпиады-2020. Ранее много говорили о проклятии флага: никто из знаменосцев Украины не выиграл медаль. Но уже в Токио проклятие сломала Елена Костевич.

Знаменосцы Украины на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.