Отдал бронзу россиянину! Яков Хаммо упустил медаль Олимпиады-2020

Украинский дзюдоист Яков Хаммо проиграл схватку за бронзовую медаль Олимпиады-2020. Завоевать награду в Токио ему помешал соперник из России Тамерлан Башаев

Яков Хаммо проиграл Тамерлану Башаеву / Фото: Reuters

Украинец активно начал схватку, но попустил атаку соперника, который завалил Якова и удерживал, пока рефери не просигнализировал его победу "иппоном".

Ранее на Олимпиаде Хаммо одолел представителя Румынии Влэдуца Симьонеску, а затем проиграл японцу Хисаеси Харасаве.

Но затем украинец в утешительном раунде победил представителя Узбекистана Бекмурода Олтыбоева и получил шанс на медаль. Кстати, на медальную схватку Хаммо остался без тренера, ведь тот был удален в предыдущем поединке.

Яков Хаммо будет бороться за бронзу / Фото: Reuters

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

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