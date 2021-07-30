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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинского тренера снова выгнали из зала на Олимпиаде-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июля, 12:21
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Украинский тренер по дзюдо Виталий Дуброва снова отличился в Токио. Специалист так рьяно подсказывал своему подопечному Якову Хаммо, что организаторам пришлось выгнать его
Виталий Дуброва не сдержал эмоций во время схватки Якова Хаммо
Виталий Дуброва не сдержал эмоций во время схватки Якова Хаммо / Фото: НОК Украины

Вчера главный тренер сборной Украины по дзюдо был удален по ходу поединка Анастасии Турчин против Гуусье Стенхиус.

А сегодня Дуброва снова не сдержал эмоций, когда Яков Хаммо боролся за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады-2020.

Организаторам Игр ничего другого не осталось, как показать нашему тренеру красную карточку.

Удаление действует на целый день, поэтому Дуброва не сможет подсказывать Хаммо в решающей схватке за бронзу, которая состоится сегодня позже.

В тренде

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Япония ЯпонияJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
9
32
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
4
12
10
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