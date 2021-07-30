Український тренер з дзюдо Віталій Дуброва знову відзначився в Токіо. Спеціаліст так завзято підказував своєму підопічному Якову Хаммо, що організаторам довелося вигнати його

Виталий Дуброва не стримав емоцій під час сутички Якова Хаммо / Фото: НОК Украины

Вчора головний тренер збірної України з дзюдо був видалений по ходу поєдинку Анастасії Турчин проти Гуус'є Стенхіус.

А сьогодні Дуброва знову не втримав емоцій, коли Яків Хаммо боровся за право битися за бронзову медаль Олімпіади-2020.

Організаторам Ігор нічого іншого не залишилося, як показати нашому тренеру червону картку.

Видалення діє на цілий день, тому Дуброва не зможе підказувати Хаммо у вирішальній сутичці за бронзу, яка відбудеться сьогодні пізніше.

В тренді Українського тренера знову вигнали із залу на Олімпіаді-2020

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.