Украинского тренера выгнали из зала на Олимпиаде

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва был удален по ходу поединка своей подопечной Анастасии Турчин, в котором та уступила сопернице из Нидерландов

Тренер Виталий Дуброва и его подопечная Анастасия Турчин (в синем) / Фото: НОК Украины, Reuters

Наставник украинских дзюдоистов Виталий Дуброва так эмоционально делал подсказки Анастасии Турчин в бою с нидерландкой Гуусье Стенхиус, что судьи показали тренеру красную карточку.

Читайте также: Тренер бил по лицу немецкую дзюдоистку на Олимпиаде

"Тренер может подсказывать только в момент матэ – в промежутках между паузами. Я же кричал на эмоциях и во время встречи, мне сделали одно замечание. Но я так завелся, что получил второе замечание. Это нормально, многих выгоняют", – приводит слова Виталия Дубровы Суспільне

Увы, до своей подопечной наставник так и не докричался. Проиграв сопернице из Нидерландов в 1/8 финала, украинская дзюдоистка Анастасия Турчин выбыла из борьбы за медали Олимпиады.

"К счастью, это удаление – на один день, и завтра я смогу работать. Надеемся, что закончим олимпийский турнир на хорошей ноте, как его и начали", – добавил Дуброва

Напомним, украинские дзюдоисты свои выступления в Токио начали с бронзы Дарьи Белодед, медальный почин которой пока из коллег по сборной никто не поддержал.

А накануне украинский дзюдоист Кеджау Ньябали получил красную карточку во время схватки с узбеком Давлатом Боботовым. Судьи посчитали, что наш спортсмен умышленно нанес травму сопернику и дисквалифицировали украинца.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня"