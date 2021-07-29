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Украинского тренера выгнали из зала на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
29 июля, 13:06
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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва был удален по ходу поединка своей подопечной Анастасии Турчин, в котором та уступила сопернице из Нидерландов
Тренер Виталий Дуброва и его подопечная Анастасия Турчин (в синем)
Тренер Виталий Дуброва и его подопечная Анастасия Турчин (в синем) / Фото: НОК Украины, Reuters

Наставник украинских дзюдоистов Виталий Дуброва так эмоционально делал подсказки Анастасии Турчин в бою с нидерландкой Гуусье Стенхиус, что судьи показали тренеру красную карточку.

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"Тренер может подсказывать только в момент матэ – в промежутках между паузами. Я же кричал на эмоциях и во время встречи, мне сделали одно замечание. Но я так завелся, что получил второе замечание. Это нормально, многих выгоняют", – приводит слова Виталия Дубровы Суспільне

Увы, до своей подопечной наставник так и не докричался. Проиграв сопернице из Нидерландов в 1/8 финала, украинская дзюдоистка Анастасия Турчин выбыла из борьбы за медали Олимпиады.

"К счастью, это удаление – на один день, и завтра я смогу работать. Надеемся, что закончим олимпийский турнир на хорошей ноте, как его и начали", – добавил Дуброва

Напомним, украинские дзюдоисты свои выступления в Токио начали с бронзы Дарьи Белодед, медальный почин которой пока из коллег по сборной никто не поддержал.

А накануне украинский дзюдоист Кеджау Ньябали получил красную карточку во время схватки с узбеком Давлатом Боботовым. Судьи посчитали, что наш спортсмен умышленно нанес травму сопернику и дисквалифицировали украинца.

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