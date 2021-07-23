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Львов 1
Мариуполь 1
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
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25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
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Ворскла --
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30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
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Колос --
Металлист 1925 --
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Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
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Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
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Сборная России получила нового тренера после отставки Черчесова. И это не немец

Елена Павлова Елена Павлова
23 июля, 21:43
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В Российском футбольном союзе отказались от услуг иностранного специалиста и сделали выбор в пользу 52-летнего наставника Ростова
Валерий Карпин
Валерий Карпин / Фото: Getty Images

Главный тренер Ростова Валерий Карпин стал наставником сборной России по футболу. Сегодня РФС принял окончательное решение по его кандидатуре. Напомним, что Станислав Черчесов подал в отставку после последнего место в группе на Евро-2020 и критики специалистов и болельщиков.

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов / Фото: Reuters

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в Ростове. Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", – сказал президент РФС Александр Дюков.

Сам Карпин отметил, что перед ним поставили задачу вывести Россию на чемпионат мира в Катаре.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

Ранее в РФ призвали "закрыть футбол в России к чертям!" Комик отжег после Евро, сравнив сборную и обезьяну. Российский юморист Гарик Харламов после окончания чемпионата Европы-2020 прошелся по сборной России и ее провальному выступлению на турнире.

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