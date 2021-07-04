Шевченко мудрее Черчесова, а Россия – в тупике! Боярский смело сравнил две сборные

Актер Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия и отметил, что Андрей Шевченко — амбициозный тренер с большими задатками

Боярский симпатизирует Шевченко и не видит перспектив Черчесова / Фото: Reuters

Популярный российский и советский актер Михаил Боярский после вылета сборной Украины с Евро-2020 в 1/4 финала от Англии (0:4) сравнил главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко и наставника сборной России Станислава Черчесова.

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"Конечно, я болел за сборную Украины. Расстроился... Но на сегодня Англия сильнее украинцев. Думаю, английская команда и выиграет Евро. Несмотря на поражение, Украина достойно выступила на Евро. Они далеко зашли. И если даже сейчас сравнивать наши сборные, то нам до украинцев еще далеко", — сказал Боярский СЭ

Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам / Фото: Getty Images

"Конечно, Шевченко оказался мудрее Черчесова! Сравните их слова после поражений. Две большие разницы. Шевченко — амбициозный тренер с большими задатками. А с нашим тренером национальная команда в тупике"

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее мы писали, что Шевченко уже ждут в Катаре.

А также сообщили, останется ли Шевченко в сборной Украины.

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