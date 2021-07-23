Збірна Росії здобула нового тренера після відставки Черчесова. І це не німець

У Російському футбольному союзі відмовилися від послуг іноземного фахівця і зробили вибір на користь 52-річного наставника Ростова

Валерий Карпін / Фото: Getty Images

Головний тренер Ростова Валерій Карпін став наставником збірної Росії по футболу. Сьогодні РФС прийняв остаточне рішення по його кандидатурі. Нагадаємо, що Станіслав Черчесов подав у відставку після останнього місця в групі на Євро-2020 і критики фахівців і вболівальників.

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Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

"Валерій Карпін не потребує представлення футбольним фахівцям і вболівальникам. Він був одним з кращих російських гравців свого покоління, яскраво виступав і за клуби, і за збірну Росії. Після завершення кар'єри Валерій Георгійович отримав багатий тренерський досвід, в тому числі в останні роки успішно працюючи в Ростові. Збірна для нього – новий виклик. І ми побачили з його боку бажання і готовність цей виклик прийняти ", – сказав президент РФС Олександр Дюков

Сам Карпін зазначив, що перед ним поставили завдання вивести Росію на чемпіонат світу в Катарі.

Попереднім наставником збірної Росії був Станіслав Черчесов, який покинув посаду після провалу на Євро-2020. Спеціаліст і РФС офіційно розірвали контракт 9 липня. Головний тренер відмовився від компенсації.

Раніше в РФ закликали "закрити футбол в Росії до біса!" Комік отжег після Євро, порівнявши збірну і мавпу. Російський гуморист Гарік Харламов після закінчення чемпіонату Європи-2020 пройшовся по збірній Росії і її провальному виступу на турнірі.