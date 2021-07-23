23 липня 19:30 Про матч
Львів 1
Маріуполь 1
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Збірна Росії здобула нового тренера після відставки Черчесова. І це не німець

Олена Павлова Олена Павлова
23 липня, 21:43
Копіювати лінк
У Російському футбольному союзі відмовилися від послуг іноземного фахівця і зробили вибір на користь 52-річного наставника Ростова
Валерий Карпін
Валерий Карпін / Фото: Getty Images

Головний тренер Ростова Валерій Карпін став наставником збірної Росії по футболу. Сьогодні РФС прийняв остаточне рішення по його кандидатурі. Нагадаємо, що Станіслав Черчесов подав у відставку після останнього місця в групі на Євро-2020 і критики фахівців і вболівальників.

Читайте також: Шевченко мудріший за Черчесова, а Росія – в глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

Станіслав Черчесов
Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

"Валерій Карпін не потребує представлення футбольним фахівцям і вболівальникам. Він був одним з кращих російських гравців свого покоління, яскраво виступав і за клуби, і за збірну Росії. Після завершення кар'єри Валерій Георгійович отримав багатий тренерський досвід, в тому числі в останні роки успішно працюючи в Ростові. Збірна для нього – новий виклик. І ми побачили з його боку бажання і готовність цей виклик прийняти ", – сказав президент РФС Олександр Дюков

Сам Карпін зазначив, що перед ним поставили завдання вивести Росію на чемпіонат світу в Катарі.

Попереднім наставником збірної Росії був Станіслав Черчесов, який покинув посаду після провалу на Євро-2020. Спеціаліст і РФС офіційно розірвали контракт 9 липня. Головний тренер відмовився від компенсації.

Раніше в РФ закликали "закрити футбол в Росії до біса!" Комік отжег після Євро, порівнявши збірну і мавпу. Російський гуморист Гарік Харламов після закінчення чемпіонату Європи-2020 пройшовся по збірній Росії і її провальному виступу на турнірі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти