Давайте футбол в России закроем к чертям! Комик отжег после Евро, сравнив сборную и обезьяну

Российский юморист Гарик Харламов после окончания чемпионата Европы-2020 прошелся по сборной России и ее провальному выступлению на турнире

Гарик Харламов прошелся по сборной России / Фото: Reuters

Известный российский комик и телеведущий Гарик Харламов после окончания Евро-2020 выложил в своем Instagram видео, на котором призвал "закрыть футбол в России" в связи с таким провалом сборной страны. В ролике, у которого уже миллионы просмотров, Харламов предстал в образе колоритного персонажа Деда Макарова.

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"Думаю вот что: давайте закроем к чертям футбол вообще. Просто возьмем какой-нибудь огромный ключ и закроем к чертям этот спорт, просто вычеркнем его из видов спорта, которые есть у нас в стране. Ну не умеем мы в него играть. Просто надо признать, что не умеем мы. Сколько раз нужно обделаться, чтобы это понять?", – говорит Харламов на видео

Обезьяну посади за руль и скажи: "Езжай от Москвы до Питера". Она врежется в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем на Формулу-1. А тут зачем тогда? Бразильцы не играют в хоккей, они признают: "Мы не будем, мы не можем". А мы-то чего лезем? Мы же во всем проигрываем: в скорости проигрываем, в тактике проигрываем, в мастерстве… Даже в силе воле"

Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

Вот Евро. Приехали, пафоса-то сколько: "Мы, мы, мы...". Счет 0:3 в первой же игре с Бельгией. Лукаку даже не вспотел, он просто ходил по полю. Ему не хватало кальяна и девок каких-то вокруг, чтоб ему массаж делали, чтоб он вообще расслабленный был. Все равно забил бы нам. Черчесов выходит и говорит: "Это тактика у нас такая. Мы должны были проиграть бельгийцам, собрать всю свою мощь и ударить по финнам". Собрали, 1:0 выиграли. Вот это и вся мощь. Скромная мощь была, но была"

Напомним, сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. А победила на Евро Италия, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию.