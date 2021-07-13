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Давайте футбол в России закроем к чертям! Комик отжег после Евро, сравнив сборную и обезьяну

Елена Павлова Елена Павлова
13 июля, 10:01
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Российский юморист Гарик Харламов после окончания чемпионата Европы-2020 прошелся по сборной России и ее провальному выступлению на турнире
Гарик Харламов прошелся по сборной России
Гарик Харламов прошелся по сборной России / Фото: Reuters

Известный российский комик и телеведущий Гарик Харламов после окончания Евро-2020 выложил в своем Instagram видео, на котором призвал "закрыть футбол в России" в связи с таким провалом сборной страны. В ролике, у которого уже миллионы просмотров, Харламов предстал в образе колоритного персонажа Деда Макарова.

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"Думаю вот что: давайте закроем к чертям футбол вообще. Просто возьмем какой-нибудь огромный ключ и закроем к чертям этот спорт, просто вычеркнем его из видов спорта, которые есть у нас в стране. Ну не умеем мы в него играть. Просто надо признать, что не умеем мы. Сколько раз нужно обделаться, чтобы это понять?", – говорит Харламов на видео

Обезьяну посади за руль и скажи: "Езжай от Москвы до Питера". Она врежется в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем на Формулу-1. А тут зачем тогда? Бразильцы не играют в хоккей, они признают: "Мы не будем, мы не можем". А мы-то чего лезем? Мы же во всем проигрываем: в скорости проигрываем, в тактике проигрываем, в мастерстве… Даже в силе воле"

Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020
Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

Вот Евро. Приехали, пафоса-то сколько: "Мы, мы, мы...". Счет 0:3 в первой же игре с Бельгией. Лукаку даже не вспотел, он просто ходил по полю. Ему не хватало кальяна и девок каких-то вокруг, чтоб ему массаж делали, чтоб он вообще расслабленный был. Все равно забил бы нам. Черчесов выходит и говорит: "Это тактика у нас такая. Мы должны были проиграть бельгийцам, собрать всю свою мощь и ударить по финнам". Собрали, 1:0 выиграли. Вот это и вся мощь. Скромная мощь была, но была"

Напомним, сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. А победила на Евро Италия, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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