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Тренера России уволили после провала на Евро: Черчесов официально безработный

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 16:28
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Российский футбольный союз после чемпионата Европы-2020 расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и теперь ищет замену 57-летнему специалисту
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов / Фото: Reuters

Российский футбольный союз после встречи с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Ранее мы сообщали, что бывший тренер Украины рвется возглавить сборную России.

Как сообщает пресс-служба РФС, в ближайшее время начнется работа по поиску кандидатов на эти должности. Новый тренерский штаб будет готовить команду к осенним отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Под его руководством россияне приняли участие в Кубке конфедераций-2017, где не вышли из группы. Затем в домашнем чемпионате мира-2018 – 1/4 финала.

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А завершилась карьера Черчесова в сборной на Евро-2020, где Россия заняла последнее место в группе. В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0) и разгромно уступила Дании (1:4), финишировав четвертой.

Футболисты сборной России
Футболисты сборной России / Фото: Reuters

В марте 2020 года 57-летний Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года, когда должен был финишировать мундиаль в Катаре. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией – по 6 очков.

Мы также сообщали, что Россия определилась с главным кандидатом в тренеры после провала на Евро.

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#
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Г
О
1
Италия
3
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9
2
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3:2
4
3
Швейцария
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4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
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9
2
Дания
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3
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3
4
Россия
3
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3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
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3
4
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3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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