"Мне сейчас очень плохо. Просто больно": украинца дисквалифицировали на Олимпиаде

Дзюдоист Кеджау Ньябали получил красную карточку во время схватки с Давлатом Боботовым. Судьи посчитали, что наш спортсмен умышленно нанес травму сопернику

Кеджау Ньябали выбросили с Олимпиады / Фото: REUTERS

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали завершил свое выступление на Олимпийских играх в 1/8 финала. Завершил довольно неоднозначным судейским решением. Арбитры посчитали, что украинец нанес травму узбеку Давлату Боботову и дисквалифицировали нашего спортсмена.

"Я не наносил сопернику травму. Я прекрасно понимал ценность этого поединка и был собран. Я бы никогда не позволил себе такое нарушение. Уверяю вас, я сознательно давал ему место для маневра, я давал ему возможность вывести руку, локоть. Я не работал по локтю и ниже. Вы же все видели. Это была борьба, но честная борьба. А мой соперник как начал кричать – это давление на арбитров. Известный спортсмен, вице-чемпион мира, и так громко кричит... Я столько времени готовился к этой Олимпиаде. Я отдал столько сил. Мы так хорошо работали и хорошо подготовились. Мне сейчас очень плохо. Просто больно..." – не сдерживал эмоций и разочарования Ньябали.

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