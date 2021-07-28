Вот это зажег! Тренер трусил и бил по лицу немецкую дзюдоистку на Олимпиаде

Болельщики возмущены, а пострадавшая спортсменка заступилась за своего наставника – перед дебютом на Играх в Токио он выполнял ее просьбу

Мартина Трайдос на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Выступление 32-летней немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос на Олимпиаде-2020 получилось очень стремительным – она проиграла уже в первой схватке венгерке Софи Ёзбаш в весе до 63 кг. Но поведение тренера перед поединком спровоцировало скандал в сети.

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Наставник немецкой дзюдоистки перед стартовым поединком на Играх в Токио сначала как следует потрусил спортсменку, а затем отвесил Мартине две звонкие пощечины.

Большинство из тех, кто посмотрел видео "разогрева" Трайдос, были возмущены поведением тренера, однако за него тут же вступилась спортсменка. Мартина рассказала, что это их ритуал перед поединком.

"Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!", – написала немка в сториз Instagram

Ранее участники Олимпиады пили водку и играли в покер в раздевалке.