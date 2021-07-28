Ось це запалив! Тренер трусив і бив по обличчю німецьку дзюдоїстку на Олімпіаді

Виступ 32-річної німецької дзюдоїстки Мартіни Трайдос на Олімпіади-2020 вийшов дуже стрімким – вона програла вже в першій сутичці угорці Софі Йозбаш у вазі до 63 кг. Але поведінка тренера перед поєдинком спровокувало скандал в мережі.
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Наставник німецької дзюдоїстки перед стартовим поєдинком на Іграх в Токіо спочатку як слід потрусив спортсменку, а потім дав Мартіні два дзвінких ляпаси.
Більшість з тих, хто подивився відео "розігріву" Трайдос, були обурені поведінкою тренера, однак за нього у ту ж мить заступилася спортсменка. Мартіна розповіла, що це їх ритуал перед поєдинком.
"Схоже, цього було недостатньо! Хотіла б я сьогодні зробити інший заголовок. Як я вже сказала, це ритуал перед змаганнями! Мій тренер просто робить те, що я хочу, він мене запалює!", – написала німкеня в сторіз Instagram
Раніше учасники Олімпіади пили горілку і грали в покер в роздягальні.