Українського тренера вигнали із залу на Олімпіаді

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва був вилучений по ходу поєдинку своєї підопічної Анастасії Турчин, в якому та поступилася суперниці з Нідерландів

Тренер Вітілій Дуброва і його підопічна Анастасія Турчин (у синьому) / Фото: НОК Украины, Reuters

Наставник українських дзюдоїстів Віталій Дуброва так емоційно робив підказки Анастасії Турчин в бою з нідерландкою Гуус Стенгіус, що судді показали тренеру червону картку.

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"Тренер може підказувати тільки в момент мате – в проміжках між паузами. Я ж кричав на емоціях і під час зустрічі, мені зробили одне зауваження. Але я так завівся, що отримав друге зауваження. Це нормально, багатьох виганяють", – наводить слова Віталія Дуброви Суспільне

На жаль, до своєї підопічної наставник так і не докричався. Програвши суперниці з Нідерландів в 1/8 фіналу, українська дзюдоїстка Анастасія Турчин вибула з боротьби за медалі Олімпіади.

"На щастя, це вилучення – на один день, і завтра я зможу працювати. Сподіваємося, що закінчимо олімпійський турнір на хорошій ноті, як його і почали", – додав Дуброва

Нагадаємо, українські дзюдоїсти свої виступи в Токіо почали з бронзи Дар'ї Білодід, медальний почин якої поки з колег зі збірної ніхто не підтримав.

А напередодні український дзюдоїст Кеджау Ньябалі отримав червону картку під час сутички з узбеком Давлатом Боботовим. Судді вирішили, що наш спортсмен навмисно завдав травми супернику і дискваліфікували українця.

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