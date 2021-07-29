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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українського тренера вигнали із залу на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
29 липня, 13:06
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Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва був вилучений по ходу поєдинку своєї підопічної Анастасії Турчин, в якому та поступилася суперниці з Нідерландів
Тренер Вітілій Дуброва і його підопічна Анастасія Турчин (у синьому)
Тренер Вітілій Дуброва і його підопічна Анастасія Турчин (у синьому) / Фото: НОК Украины, Reuters

Наставник українських дзюдоїстів Віталій Дуброва так емоційно робив підказки Анастасії Турчин в бою з нідерландкою Гуус Стенгіус, що судді показали тренеру червону картку.

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"Тренер може підказувати тільки в момент мате – в проміжках між паузами. Я ж кричав на емоціях і під час зустрічі, мені зробили одне зауваження. Але я так завівся, що отримав друге зауваження. Це нормально, багатьох виганяють", – наводить слова Віталія Дуброви Суспільне

На жаль, до своєї підопічної наставник так і не докричався. Програвши суперниці з Нідерландів в 1/8 фіналу, українська дзюдоїстка Анастасія Турчин вибула з боротьби за медалі Олімпіади.

"На щастя, це вилучення – на один день, і завтра я зможу працювати. Сподіваємося, що закінчимо олімпійський турнір на хорошій ноті, як його і почали", – додав Дуброва

Нагадаємо, українські дзюдоїсти свої виступи в Токіо почали з бронзи Дар'ї Білодід, медальний почин якої поки з колег зі збірної ніхто не підтримав.

А напередодні український дзюдоїст Кеджау Ньябалі отримав червону картку під час сутички з узбеком Давлатом Боботовим. Судді вирішили, що наш спортсмен навмисно завдав травми супернику і дискваліфікували українця.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag Японія ЯпоніяJP
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4
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23
3
flag США СШАUS
13
14
10
37
4
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
5
flag ОКР ОКРROC
7
11
8
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Франція ФранціяFR
3
4
3
10
9
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
7
13
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flag Італія ІталіяIT
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