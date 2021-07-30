Спортсменка з Верховної Ради не змогла застрибнути до фіналу Олімпіади

Ольга Саладуха, яка є чинним депутатом українського парламенту, невдало виступила в кваліфікації в потрійному стрибку. Ігри в Токіо для неї закінчилися

Ольга Саладуха - поза фіналом Олміпіади / Фото: Reuters

Норматив для потрапляння до фіналу у потрійному стрибку становив 14,40 м, але 38-річна Ольга Саладуха недострибнула до нього майже півметра, показавши у своїй найкращій спробі результат 13,91.

Відзначимо, що ще одна українка, Ольга Голодна, не змогла пройти до фіналу Олімпійських ігор в штовханні ядра, відправивши снаряд лише на 17,15 м.

Нагадаємо, що потрійний стрибок – історично медальний для нас вид. На Олімпіаді-2012 в Лондоні Саладуха стала в ньому бронзовою. А світовий рекорд – 15,50 м – тут уже 26 років належить іншій українці Інесі Кравець.

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Але в Токіо-2020 нагороди в потрійному стрибку у жінок у нас не буде.

Додамо, що ще один представник депутатського корпусу України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, посперечається за медалі Ігор в Токіо 3-4 серпня. Аналітики пророкують Беленюку "золото".

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Усі українські медалісти Ігор

Дарина Білодід (дзюдо) – бронза;

Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза;

Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза;

Михайло Романчук (плавання) – бронза.

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