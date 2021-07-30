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Олімпіада 2020 в Токіо

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Спортсменка з Верховної Ради не змогла застрибнути до фіналу Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 14:51
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Ольга Саладуха, яка є чинним депутатом українського парламенту, невдало виступила в кваліфікації в потрійному стрибку. Ігри в Токіо для неї закінчилися
Ольга Саладуха - поза фіналом Олміпіади
Ольга Саладуха - поза фіналом Олміпіади / Фото: Reuters

Норматив для потрапляння до фіналу у потрійному стрибку становив 14,40 м, але 38-річна Ольга Саладуха недострибнула до нього майже півметра, показавши у своїй найкращій спробі результат 13,91.

Відзначимо, що ще одна українка, Ольга Голодна, не змогла пройти до фіналу Олімпійських ігор в штовханні ядра, відправивши снаряд лише на 17,15 м.

Нагадаємо, що потрійний стрибок – історично медальний для нас вид. На Олімпіаді-2012 в Лондоні Саладуха стала в ньому бронзовою. А світовий рекорд – 15,50 м – тут уже 26 років належить іншій українці Інесі Кравець.

В тренді

Але в Токіо-2020 нагороди в потрійному стрибку у жінок у нас не буде.

Додамо, що ще один представник депутатського корпусу України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, посперечається за медалі Ігор в Токіо 3-4 серпня. Аналітики пророкують Беленюку "золото".

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Instagram

Усі українські медалісти Ігор

  • Дарина Білодід (дзюдо) – бронза;
  • Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза;
  • Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза;
  • Михайло Романчук (плавання) – бронза.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
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3
5
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10
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