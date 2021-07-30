Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Український тренер розгромив росіян і приніс Японії "золото" Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 16:09
Копіювати лінк
Під керівництвом харків'янина Олександра Горбачука японські шпажисти сенсаційно виграли олімпійський турнір, здолавши у фінальному поєдинку суперників з РФ
Олександр Горбачук і його збірна Японії
Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

Чоловіча збірна Японії з фехтування на шпагах виграла командний турнір, незважаючи на те, що мала найнижчий рейтинг у порівнянні з іншими суперниками і отримала право на участь лише завдяки статусу господарів Олімпіади. До цього грандіозного успіху її привів український фахівець – харків'янин Олександр Горбачук!

Читайте також: Українка на Олімпіаді принесла медаль Азербайджану і розридалася

Спочатку японські підопічні Олександра Горбачука створили диво в 1/4 фіналу, вирвавши перемогу у лідера світового рейтингу збірної Франції – 45:44. При цьому лідер японської збірної Коки Кано зумів витягнути останній бій 9:6, на який вийшов, коли японці поступалися 36:38.

У півфіналі японці виграли у збірної Південної Кореї – 45:38, а потім у фіналі здолали росіян (котрі через допінг-гріхи виступають під абревіатурою РОК) – 45:36.

Цікаво, що в 2019 році у взаєминах тренера Горбачука зі збірною Японії сталася криза – Олександр на етапі Кубка світу в Буенос-Айресі дав ляпаса одному зі своїх учнів, за що отримав шість місяців дискваліфікації.

Проте продовжив роботу з японцями – і зробив їх олімпійськими чемпіонами.

Читайте також: "Бронза" вже дістала? Ось хто принесе Україні "золото" Олімпіади

Відзначимо, що як спортсмен Олександр Горбачук був чемпіоном України і Європи.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти