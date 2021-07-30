Все медалисты Олимпийских игр 30 июля Поделиться Копировать ссылку

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта. Список всех медалистов восьмого дня Олимпиады