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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпийских игр 30 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июля, 15:16
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В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта. Список всех медалистов восьмого дня Олимпиады
Все медалисты Олимпиады-2020 за 30 июля
Все медалисты Олимпиады-2020 за 30 июля / Фото: Reuters

В пятницу станут известны медалисты 13 видах спорта. К сожалению, Украина снова осталась без наград.

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БАДМИНТОН

Смешанный разряд

  • Gold Medal Ван Илю/ Хуан Дунпин (Китай)
  • Silver Medal Чжэн Сивэй/ Хуан Яцион (Китай)
  • Bronze Medal Юта Ватанабэ/Ариса Хигасино (Япония)

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, BMX, гонка

  • Gold Medal Ник Кимманн (Нидерланды) – 39.053
  • Silver Medal Ке Уайт (Великобритания) +0.114
  • Bronze Medal Карлос Рамирес (Колумбия) +1.519

Женщины, BMX, гонка

  • Gold Medal Бетани Шривер (Великобритания) – 44.358
  • Silver Medal Мариана Пахон (Колумбия) +0.090
  • Bronze Medal Мерел Смюлдерс (Нидерланды) +0.363

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Женщины, одиночка (1х)

  • Gold Medal Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97 лучшее олимпийское время
  • Silver Medal Анна Пракацен (РОК) +3.42
  • Bronze Medal Магдалена Лобниг (Австрия) +5.75

Мужчины, одиночка (1х)

  • Gold Medal Стефанос Дускос (Греция) – 6:40.45 лучшее олимпийское время
  • Silver Medal Хьетиль Борк (Норвегия) +1.21
  • Bronze Medal Дамир Мартин (Хорватия) +2.13

Женщины, восьмерка с рулевым (8+)

  • Gold Medal Канада 5:59.13
  • Silver Medal Новая Зеландия +0.91
  • Bronze Medal Китай +2.08

Мужчины, восьмерка с рулевым (8+)

  • Gold Medal Новая Зеландия – 5:24.64
  • Silver Medal Германия +0.96
  • Bronze Medal Великобритания +1.09

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки)

  • Gold Medal Иржи Прскавец (Чехия) – 91.63
  • Silver Medal Якуб Григар (Словакия) +3.22
  • Bronze Medal Ханнес Айгнер (Германия) +5.48

ДЗЮДО

Женщины, тяжелый вес, +78 кг

  • Gold Medal Акира Сонэ (Япония)
  • Silver Medal Идалис Ортис (Куба)
  • Bronze Medal Романа Дикко (Франция)
  • Bronze Medal Ирина Киндзерская (Азербайджан)

Мужчины, тяжелый вес, +100 кг

В тренде
  • Gold Medal Лукаш Крпалек (Чехия)
  • Silver Medal Гурам Тушишвили (Грузия)
  • Bronze Medal Тамерлан Башаев (РОК)
  • Bronze Medal Тедди Ринер (Франция)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 10000 м

ПЛАВАНИЕ

Женщины, брасс, 200 м, финал

  • Gold Medal Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Лилли Кинг (США) +0.97
  • Bronze MedalЭнни Лэзор (США) +1.89

Мужчины, спина, 200 м, финал

  • Gold Medal Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Райан Мерфи (США) +0.88
  • Bronze Medal Люк Гринбанк (Великобритания) +1.45

Женщины, вольный стиль, 100 м, финал

  • Gold Medal Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.31
  • Bronze Medal Кейт Кэмпбелл (Австралия) +0.56

Мужчины, комплексное плавание, 200 м

  • Gold Medal Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии
  • Silver Medal Дункан Скотт (Великобритания) +0.28
  • Bronze Medal Жереми Депланш (Швейцария) +1.17

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Женщины, индивидуальное первенство

  • Gold Medal Чжу Сюэин (Китай) – 56.635
  • Silver Medal Лю Линлин (Китай) – 56.350
  • Bronze Medal Брайони Пейдж (Великобритания) – 55.735

СТРЕЛЬБА

Женщины, пистолет спортивный, 25 м

  • Gold Medal Виталина Бацарашкина (РОК)
  • Silver Medal Ким Мин-джон (Корея)
  • Bronze Medal Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Женщины, личное первенство

  • Gold Medal Ан Сан (Корея)
  • Silver Medal Елена Осипова (РОК)
  • Bronze Medal Лучилла Боари (Италия)

ТЕННИС

Мужчины, парный разряд

  • Gold Medal Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)
  • Silver Medal Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)
  • Bronze Medal Маркус Даниэлл/ Майкл Винус (Новая Зеландия)

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Мужчины, одиночный разряд

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины, шпага, команды

  • Gold Medal Япония
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Южная Корея

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Япония ЯпонияJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
5
13
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
9
16
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