Все медалисты Олимпийских игр 30 июля

В пятницу станут известны медалисты 13 видах спорта. К сожалению, Украина снова осталась без наград.
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БАДМИНТОН
Смешанный разряд
- Ван Илю/ Хуан Дунпин (Китай)
- Чжэн Сивэй/ Хуан Яцион (Китай)
- Юта Ватанабэ/Ариса Хигасино (Япония)
ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, BMX, гонка
- Ник Кимманн (Нидерланды) – 39.053
- Ке Уайт (Великобритания) +0.114
- Карлос Рамирес (Колумбия) +1.519
Женщины, BMX, гонка
- Бетани Шривер (Великобритания) – 44.358
- Мариана Пахон (Колумбия) +0.090
- Мерел Смюлдерс (Нидерланды) +0.363
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Женщины, одиночка (1х)
- Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97 лучшее олимпийское время
- Анна Пракацен (РОК) +3.42
- Магдалена Лобниг (Австрия) +5.75
Мужчины, одиночка (1х)
- Стефанос Дускос (Греция) – 6:40.45 лучшее олимпийское время
- Хьетиль Борк (Норвегия) +1.21
- Дамир Мартин (Хорватия) +2.13
Женщины, восьмерка с рулевым (8+)
- Канада 5:59.13
- Новая Зеландия +0.91
- Китай +2.08
Мужчины, восьмерка с рулевым (8+)
- Новая Зеландия – 5:24.64
- Германия +0.96
- Великобритания +1.09
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки)
- Иржи Прскавец (Чехия) – 91.63
- Якуб Григар (Словакия) +3.22
- Ханнес Айгнер (Германия) +5.48
ДЗЮДО
Женщины, тяжелый вес, +78 кг
- Акира Сонэ (Япония)
- Идалис Ортис (Куба)
- Романа Дикко (Франция)
- Ирина Киндзерская (Азербайджан)
Мужчины, тяжелый вес, +100 кг
- Лукаш Крпалек (Чехия)
- Гурам Тушишвили (Грузия)
- Тамерлан Башаев (РОК)
- Тедди Ринер (Франция)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 10000 м
ПЛАВАНИЕ
Женщины, брасс, 200 м, финал
- Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд
- Лилли Кинг (США) +0.97
- Энни Лэзор (США) +1.89
Мужчины, спина, 200 м, финал
- Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд
- Райан Мерфи (США) +0.88
- Люк Гринбанк (Великобритания) +1.45
Женщины, вольный стиль, 100 м, финал
- Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд
- Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.31
- Кейт Кэмпбелл (Австралия) +0.56
Мужчины, комплексное плавание, 200 м
- Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии
- Дункан Скотт (Великобритания) +0.28
- Жереми Депланш (Швейцария) +1.17
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Женщины, индивидуальное первенство
- Чжу Сюэин (Китай) – 56.635
- Лю Линлин (Китай) – 56.350
- Брайони Пейдж (Великобритания) – 55.735
СТРЕЛЬБА
Женщины, пистолет спортивный, 25 м
- Виталина Бацарашкина (РОК)
- Ким Мин-джон (Корея)
- Сяо Цзяжуйсюань (Китай)
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины, личное первенство
- Ан Сан (Корея)
- Елена Осипова (РОК)
- Лучилла Боари (Италия)
ТЕННИС
Мужчины, парный разряд
- Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)
- Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)
- Маркус Даниэлл/ Майкл Винус (Новая Зеландия)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
Мужчины, одиночный разряд
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины, шпага, команды
- Япония
- РОК
- Южная Корея