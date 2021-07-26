Украинец принес России медаль Олимпиады-2020 – на родине его называли предателем

Уроженец Луганска Александр Бондарь завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2020. Только награду он принес не своей родной стране, а команде под названием РОК

Александр Бондарь променял Украину на Россию / Фото: Instagram

Бондарь стал бронзовым призером в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина, где украинская пара стала шестой.

Бондарь родился и вырос в Луганске, где уже в пятилетнем возрасте попал в секцию по прыжкам в воду.

Он выступал под украинским флагом до 2014 года, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры – у него были проблемы с носовой перегородкой, поэтому пришлось делать операцию.

Однако через год он "всплыл" в составе сборной России. На тот момент Бондарь женился на российской спортсменке Екатерине Федорченко и получил гражданство РФ.

Вместе ним в Москву из Луганска перебрались его родители.

"Я очень хочу выступать за российскую команду. Два года назад в Москву переехали мои родители, и я тоже переехал.

Я чувствую себя полноценным россиянином, только без паспорта", – признавался Бондарь перед тем, как получить "заветную" корочку.

Переезд Бондаря в Россию тогда главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева сравнила с предательством, ведь ему даже предлагали остаться жить в России и дальше представлять Украину, но он отказался.

"Я даже предлагала ему тренироваться в России, но только приезжать к нам на соревнования. Не понравилось ему такое. Россияне сейчас получили готовый продукт, в который Украина и лично я вкладывали 15 лет.

Готовая олимпийская медаль! Замены ему у нас нет. Это предательство! Тем более перейти в Россию... Как он будет смотреть ребятам в глаза?", – возмущалась тогда Токмачева.

В составе сборной Украины Бондарь становился бронзовым призером чемпионата мира 2011 года и двукратным чемпионом Европы 2013 года. Также он принимал участие в Олимпийских играх 2012 года.