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Олимпиада 2020 в Токио

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ТОП-7 зашкваров с Украиной на Олимпиаде: Объятия с лицом Путина, допинг и медали для чужих

Олег Люлька Олег Люлька
9 августа, 11:59
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На Играх-2020, которые финишировали в Токио, украинцы завоевали 19 медалей и попали не в один скандал – как по своей, так и по чужой воле
Слезы Килипко, объятия Магучих и скандальная карта от МОК
Слезы Килипко, объятия Магучих и скандальная карта от МОК / Фото: Reuters

По количеству золотых медалей – а в Токио мы взяли всего лишь одну награду высшей пробы – Украина показала худший результат на летних Играх за время независимости.

Вместе с тем Олимпиада в Японии отметилась немалым количеством скандалов, связанных с Украиной. Выделяем главные.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

ОБЪЯТИЯ С ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ПУТИНА

После бронзы в соревнованиях в прыжках в высоту 19-летняя украинка Ярослава Магучих обнялась с чемпионкой из РФ – Марией Ласицкене. При этом спортсменки укутали друг друга флагами Украины и Олимпийского комитета России, тем самым дав подпитку разговорам про "адин нарот".

За объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

При этом каратист Станислав Горуна призвал хейтеров от***аться от Магучих.

Читайте также: "Флагом накрывают гробы бойцов": каратисту досталось за защиту Магучих после объятий с россиянкой

На сайте Игр Крым сперва отрезали от Украины
На сайте Игр Крым сперва отрезали от Украины / Фото: Reuters

ОТРЕЗАННЫЙ КРЫМ

На старте Игр официальный сайт Олимпиады неправильно изобразил границы нашего государства, отрезав Крым от материковой части Украины.

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", – оправдывались тогда в МОК

Но пророссийские зашквары организаторов Игр на этом не закончились.

Украинок Федину и Савчук МОК назвал россиянками
Украинок Федину и Савчук МОК назвал россиянками / Фото: Reuters

УКРАИНОК СДЕЛАЛИ РОССИЯНКАМИ

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук, завоевавших бронзу в соревнованиях дуэтов, на церемонии награждения представили как спортсменов Олимпийского комитета России. Позже оргкомитет Игр принес Украине извинения, назвав случившееся "операционной ошибкой".

Юлия Елистратова попалась на допинге
Юлия Елистратова попалась на допинге / Фото: AFP, Instagram

ДОПИНГ УКРАИНЫ

Из-за допинг-грехов на Игры в Токио не поехали звезды нашего спорта – гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак, боксер Евгений Барабанов, спортивный ходок Игорь Главан. Уже по ходу Олимпиады с соревнований сняли украинскую триатлонистку Юлию Елистратову, муж-россиянин которой связал положительный тест на допинг с прививкой от коронавируса.

Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз
Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз / Фото: ФЛАУ, Instagram

Но этим дело не ограничилось. Еще троих украинцев отлучили от Олимпиады за допинг, который не нашли. Метатель молота Михаил Гаврилюк, ходок Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз, заявленная в эстафете 4х400 м, оказались вне Игр, потому что не успели сдать перед соревнованиями три обязательных допинг-теста. Ну разве не зашквар?

Хижняк остался без золота Олимпиады
Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters

ФИАСКО ХИЖНЯКА

Главный чисто спортивный шок Олимпиады для Украины – поражение боксера Александра Хижняка в финале от Эберта Соузы. Перед боем только и разговоров было, что золото у украинца уже в кармане, хотя вместе с тем звучали и предупреждения, что Полтавский Танк слишком увлекается атакой, забывая о защите.

Увы, опасения подтвердились, когда за 20 секунд до конца финального поединка бразилец, безнадежно проигрывая Хижняку, левым боковым нокаутировал его.

Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады
Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

В Федерации бокса Украины в поражении Хижняка обвинили рефери, который мог бы и не фиксировать нокаут.

А вот в компании братьев Кличко призвали не вешать всех собак на рефери, посоветовали украинскому боксеру изменить свой стиль и позвали Хижняка под свое крыло.

Александр Хижняк проиграл нокаутом
Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала
Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

ГДЕ МОЙ ТРЕНЕР?

После пятого места в прыжках с шестом украинка Марина Килипко разрыдалась в прямом эфире, заявив, что результат мог быть и лучше, будь рядом с ней ее личный тренер. Но его в Токио не взяли.

"Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер. Меня кормили завтраками, мол, решение примем потом. Почему здесь нет моего личного тренера, я в итоге не услышала ответа ни от кого. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю" – сквозь слезы рассказала Марина UA:Перший

Марина Килипко не сдерживала эмоции
Марина Килипко не сдерживала эмоции

Президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин назвал слова Килипко эмоциями, отметив, что по поводу отсутствия ее индивидуального тренера на Олимпиаде она никогда к нему не обращалась.

Артем Долгопят принес золото Израилю
Артем Долгопят принес золото Израилю / Фото: Reuters

МЕДАЛИ ДЛЯ ЧУЖИХ СБОРНЫХ

Ну, и классика последних Олимпиад – это воспитанники украинского спорта, уехавшие из нашей страны и теперь приносящие медали другим сборным. В Токио гимнаст Артем Долгопят обогатил золотом Израиль, борчихи Ирина Киндзерская и Мария Стадник бронзой – Азербайджан, каноист Сергей Тарновский выиграл бронзовую награду для Молдовы, а штангист Артем Плесной такую же – для Грузии.

Киндзерская расплакалась после бронзы
Киндзерская расплакалась после бронзы / Фото: Reuters

При этом японцы взяли сенсационное золото в командной шпаге под руководством харьковчанина Александра Горбачука, одолев в финале россиян.

Александр Горбачук и его сборная Японии
Александр Горбачук и его сборная Японии / Фото: Reuters

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Золото
Серебро
Бронза
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flag США СШАUS
39
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2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
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flag Франция ФранцияFR
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