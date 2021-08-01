Горжусь украинскими корнями: чемпионка ОИ из Канады даже занималась народными танцами

Канадская спортсменка Кристен Кит выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2020 в академической гребле и рассказала о своих украинских корнях

Кристен Кит стала олимпйиской чемпионкой / Фото: Reuters

В Токио Кит поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнованиях восьмерок на 2 км. И за все, что у нее есть, девушка благодарна своему украинскому дедушке. Ранее бывший украинец принес "золото" Олимпиады Израилю.

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"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела б, чтобы они видели, как я участвую в гонках", – цитирует Кристен obozrevatel.com



Фото Reuters

"Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами"

32-летняя канадка с украинскими корнями также профессионально занимается велоспортом.

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