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"У меня не было другого выбора": исповедь украинца, принесшего медаль Грузии

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 13:17
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Украинец по происхождению Антон Плесной принес Грузии бронзовую медаль на Олимпиаде-2020. Спортсмен объяснил, почему решил сменить гражданство
Антон Плесной принес Грузии медаль Олимпиады-2020
Антон Плесной принес Грузии медаль Олимпиады-2020 / Фото: REUTERS

Плесной получил грузинское гражданство в 2018 году и уже успел принести своей новой родине, помимо бронзы Игр в Токио, две медали чемпионата Европы и одну – на чемпионате мира.

"В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну.

У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще.

Спасибо Грузии, что приютила и дала возможность выступать на Играх. Я не забываю свою землю, я родом из Донбасса. Люблю свою землю, Украину и Грузию – это для меня родные места", -сказал Плесной в эфире канала "UA:Перший".

Отметим, что накануне под руководством украинского тренера Александра Горбачука японские шпажисты сенсационно выиграли командный турнир Олимпиады, одолев в финальном поединке соперников из РФ.

Также мы писали, что экс-украинка Ирина Киндзерская принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.

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Страна
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Бронза
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23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
14
55
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
16
13
40
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
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4
7
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