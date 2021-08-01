Пишаюся українським корінням: чемпіонка ОІ з Канади навіть займалася народними танцями

У Токіо Кіт піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу в змаганнях вісімок на 2 км. І за все, що у неї є, дівчина вдячна своєму українському дідусеві. Раніше колишній українець приніс "золото" Олімпіади Ізраїлю.
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"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь в гонках", – цитує Крістен obozrevatel.com
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"Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями"
32-річна канадійка українського походження також професійно займається велоспортом.
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