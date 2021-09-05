Це серйозний хлопець! Джошуа побоюється Усика перед боєм

Британський чемпіон на прикладі Флойда Мейвезера пояснив, чому не можна недооцінювати Олександра Усика. Габарити ніколи не були головними, впевнений Джошуа

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з повагою поставився до свого майбутнього суперника Олександра Усика. Британець вважає, що не можна недооцінювати Усика через його скромні габарити.

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"Цей хлопець уміє боксувати, він серйозний претендент. Як на мене, люди думають, що через його виступи на одну вагову категорію нижче він не створений для суперважкого дивізіону.

Я вважаю, що якби це так працювало, то у нас би ніколи не було таких хлопців, як Флойд Мейвезер, який став чемпіоном світу в шести вагових категоріях і піднімався в вазі шість разів.

Головне – навички, розум і концентрація. Не можна просто думати, що він недостатньо великий. Це ніколи не було головним" , – цитує Джошуа fightnews.info.

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Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, що бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні. А напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Кілька сотень людина довелося евакуювати зі стадіону Тоттенхема, де сталося загоряння на кухні.