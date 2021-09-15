Усик снялся в клипе скандальных близняшек-украинок, не знающих, чей Крым

За десять дней до главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – смотрите видео клипа с участием боксера

Усик зажег со своими землячками / Фото: Instagram

Украинский супертяжеловес Александр Усик снялся в клипе дуэта ANNA MARIA на песню Light up ("Зажги"), который был представлен сегодня.

ANNA MARIA – украинский музыкальный дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, землячек Усика.

Реклама

Ранее крымский дуэт ANNA MARIA попал в скандал из-за позиции по поводу статуса Крыма. В интервью Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", а также отметили, что "Украина потеряла Крым". После этого на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство.

Позже девушки прокомментировали свое скандальное интервью: "Мы свой выбор сделали, родители сделали, но мы не можем отказаться от родителей".

Реклама

Отметим, что 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик попытается лишить Энтони Джошуа чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF. Вероятность победы украинца букмекеры оценивают в 30 процентов.

Читайте также: Прекрасные новости для Усика! Джошуа пошел на сомнительный эксперимент перед боем