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Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик снялся в клипе скандальных близняшек-украинок, не знающих, чей Крым

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 12:28
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За десять дней до главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – смотрите видео клипа с участием боксера
Усик зажег со своими землячками
Усик зажег со своими землячками / Фото: Instagram

Украинский супертяжеловес Александр Усик снялся в клипе дуэта ANNA MARIA на песню Light up ("Зажги"), который был представлен сегодня.

ANNA MARIA – украинский музыкальный дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, землячек Усика.

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Ранее крымский дуэт ANNA MARIA попал в скандал из-за позиции по поводу статуса Крыма. В интервью Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", а также отметили, что "Украина потеряла Крым". После этого на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство.

Позже девушки прокомментировали свое скандальное интервью: "Мы свой выбор сделали, родители сделали, но мы не можем отказаться от родителей".

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Отметим, что 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик попытается лишить Энтони Джошуа чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF. Вероятность победы украинца букмекеры оценивают в 30 процентов.

Читайте также: Прекрасные новости для Усика! Джошуа пошел на сомнительный эксперимент перед боем

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