Ти – суперзірка! Усик звернувся до Джошуа перед боєм

Офіційний претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик передав привіт своєму майбутньому супернику Ентоні Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

25 вересня у Лондоні відбудеться чемпіонський бій у суперважкій вазі. Володар титулів за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа зустрінеться з Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Менш ніж за два тижні до поєдинку український боксер вирішив передати привіт своєму противнику. Зробив це дуже шанобливо, сказав комплімент Джошуа.

Реклама

"Гей, Ентоні! Я передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти суперзірка" , – сказав Олександр Усик на відео, опублікованому в Twitter компанії Matchroom Boxing.

Читайте також: Прекрасні новини для Усика! Джошуа пішов на сумнівний експеримент перед боєм

Реклама

Нагадаємо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.