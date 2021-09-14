Прекрасні новини для Усика! Джошуа пішов на сумнівний експеримент перед боєм

Генеральний директор K2 Ukraine Олександр Красюк розповів деякі подробиці підготовки Ентоні Джошуа до поєдинку проти Олександра Усика. І вони не на користь британця!

Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика / Фото: Instagram

За інформацією Красюка, Джошуа істотно скинув вагу. Фахівці йому настійно рекомендували збільшувати параметр швидкості за рахунок позбавлення від зайвої маси. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

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Залишається тільки здогадуватися, скільки буде важити британець в бою з Усиком. Раніше його перевага над українцем становила понад 10 кг.

"Він дійсно став дуже струнким. Видно, що фахівці йому настійно рекомендували збільшувати параметр швидкості.

Я згадую його зовнішній вигляд в поєдинку з Володимиром Кличком, він був дуже атлетично закачаний. Зараз він більш схожий на боксера, ніж в попередніх поєдинках. Подивимося до чого це призведе, наскільки це його функціональна вага, наскільки він зможе впоратися з новою вагою, наскільки це вплине на його функціональність, на його силу удару. Дуже цікаво це дізнатися.

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Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Ми не знаємо його справжню вагу. Зовні ми можемо припускати, але за рахунок чого він цю вагу скинув, за рахунок м'язової маси, може, він набрав внутрішню м'язову масу.