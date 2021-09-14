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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Прекрасні новини для Усика! Джошуа пішов на сумнівний експеримент перед боєм

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 12:52
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Генеральний директор K2 Ukraine Олександр Красюк розповів деякі подробиці підготовки Ентоні Джошуа до поєдинку проти Олександра Усика. І вони не на користь британця!
Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика
Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика / Фото: Instagram

За інформацією Красюка, Джошуа істотно скинув вагу. Фахівці йому настійно рекомендували збільшувати параметр швидкості за рахунок позбавлення від зайвої маси. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

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Залишається тільки здогадуватися, скільки буде важити британець в бою з Усиком. Раніше його перевага над українцем становила понад 10 кг.

"Він дійсно став дуже струнким. Видно, що фахівці йому настійно рекомендували збільшувати параметр швидкості.

Я згадую його зовнішній вигляд в поєдинку з Володимиром Кличком, він був дуже атлетично закачаний. Зараз він більш схожий на боксера, ніж в попередніх поєдинках.

Подивимося до чого це призведе, наскільки це його функціональна вага, наскільки він зможе впоратися з новою вагою, наскільки це вплине на його функціональність, на його силу удару. Дуже цікаво це дізнатися.

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Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко
Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Ми не знаємо його справжню вагу. Зовні ми можемо припускати, але за рахунок чого він цю вагу скинув, за рахунок м'язової маси, може, він набрав внутрішню м'язову масу.

Чесно кажучи, чим менше буде важити Джошуа, тим менше буде його перевага у вазі. Відповідно, це прекрасні новини для Олександра, оскільки більшість саме цей параметр ставлять в перевагу Джошуа", – розповів Красюк в проекті The Glove Show, якого цитує LuckyPunch.

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