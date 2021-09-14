Прекрасные новости для Усика! Джошуа пошел на сомнительный эксперимент перед боем

По информации Красюка, Джошуа существенно скинул вес. Специалисты ему настоятельно рекомендовали увеличивать параметр скорости за счет избавления от лишней массы. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.
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Остается только догадываться, сколько будет весить британец в бою с Усиком. Ранее его преимущество над украинцем составляло более 10 кг.
"Он действительно стал очень стройным. Видно, что специалисты ему настоятельно рекомендовали увеличивать параметр скорости.
Я вспоминаю его внешний вид в поединке с Владимиром Кличко, он был очень атлетично закаченный. Сейчас он более похож на боксера, нежели в предыдущих поединках.
Посмотрим к чему это приведет, насколько это его функциональный вес, насколько он сможет справиться с новым весом, насколько это повлияет на его функциональность, на его силу удара. Очень интересно это узнать.
Мы не знаем его настоящий вес. Внешне мы можем предполагать, но за счет чего он этот вес сбросил, за счет мышечной массы, может, он набрал внутреннюю мышечную массу.
Честно говоря, чем меньше будет весить Джошуа, тем меньше будет его преимущество в весе. Соответственно, это прекрасные новости для Александра, поскольку большинство именно этот параметр ставят в преимущество Джошуа", – рассказал Красюк в проекте The Glove Show, которого цитирует LuckyPunch.